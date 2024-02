2024 mit Kryptowährungen reich werden? Mit diesen Coins könnte es klappen

Es sind wieder spannende Zeiten am digitalen Währungsmarkt. Wer dachte, dass der Hype nach dem Einbruch im Jahr 2022 vorbei ist, der täuscht sich. Zwar ist der Bitcoin-Kurs beim Crash von rund 69.000 Dollar auf 16.000 Dollar eingebrochen, davon ist heute aber nichts mehr zu spüren. Inzwischen notiert die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung wieder bei 52.000 Dollar und Experten sind sich einig, dass hier noch lange nicht Schluss sein dürfte. In dem bullishen Umfeld kommen aber auch wieder zahlreiche neue Coins auf den markt, die den ganz großen Bullrun erst vor sich haben könnten. Gewinne von zehntausenden Prozent sind bei Kryptowährungen keine Seltenheit. Vor allem nicht bei Meme Coins, die für ihr enormes Gewinnpotenzial bekannt sind. Aber auch Utility-Token können ihren Wert nach der Markteinführung schnell vervielfachen.

eTukTuk ($TUK)

Das Team hinter eTukTuk möchte die TukTuks, die in vielen Teilen der Welt weit verbreitet sind und für ihre Größe sehr viel CO2 ausstoßen, nach und nach elektrifizieren. Das soll nicht nur das Klima schützen, sondern auch gesundheitlichen Problemen, die durch die schlechte Luft entstehen können, vorbeugen. Viele fragen sich, warum man hierzulande immer noch höhere Umweltstandards einhalten soll, während in Entwicklungsländern nicht darauf geachtet wird, die CO2-Emission zu reduzieren. Genau hier setzt eTukTuk an und begeistert Investoren mit einem einzigartigen Konzept.

Um die Fahrzeuge nach und nach gegen elektrische auszutauschen, ist es natürlich nötig, ein entsprechendes Ladenetz auszubauen. Auch hier setzen die Entwickler an und der $TUK-Token soll dabei als Zahlungsmittel integriert werden, weshalb die Nachfrage nach dem neuen Coin immer weiter steigen dürfte, je weiter das Projekt fortschreitet. Das dürfte sich auch bald nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen im Kurs widerspiegeln. Derzeit haben Investoren noch die Möglichkeit, $TUK im Presale zu kaufen, wobei der Preis noch mehrfach angehoben wird, sodass frühe Käufer bereits einen Buchgewinn bis zum Listing an den Exchanges mitnehmen können.

SMOG Token ($SMOG)

Beim SMOG Token handelt es sich um einen Meme Coin, der erst in der letzten Woche bewiesen hat, dass das Gewinnpotenzial hier so groß ist wie in kaum einem anderen Bereich. Schon am ersten Tag nach der Markteinführung ist der Kurs um mehr als 1.000 % explodiert und am darauffolgenden Tag nochmal um fast 200 %. Drei Tage hat es gebraucht, bis die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung auf 100 Millionen Dollar gestiegen ist. Damit hat $SMOG das Potenzial, zu einem der erfolgreichsten Meme Coins auf der Solana Blockchain zu werden und BONK diesen Titel abzunehmen.

Nach einer Korrektur erholt sich der SMOG-Kurs inzwischen wieder und da der Coin gerade einmal eine Woche alt ist, könnten hier schon bald Meldungen zu weiteren Kryptobörsen-Listings dazu beitragen, dass der Kurs weiter steigt. Aufgrund des Raketenstarts wäre auch ein Binance-Listing nicht ausgeschlossen, wodurch der Kurs wohl schnell explodieren würde. Derzeit sieht es also danach aus, als hätten Trader hier noch die Möglichkeit, extrem hohe Renditen mitzunehmen, da $SMOG das Potenzial hat, auch Dogwifhat (WIF) und BONK zu überholen.

Meme Kombat ($MK)

Mit Meme Kombat kommt ein Mix aus Meme und Gaming Coin auf den Markt. Hier entsteht eine Arena, in der die Figuren der beliebtesten Meme Coins in KI-generierten Battles gegeneinander antreten und die Community ihren Favoriten im Kampf unterstützen kann. Ein Konzept, das ideal dafür gemacht zu sein scheint, viral zu gehen, da hier die Anhänger der erfolgreichsten Coins zusammenkommen könnten. Wer die Gelegenheit nutzen möchte, der kann noch für kurze Zeit im Presale einsteigen, da der native Token $MK schon bald ausverkauft sein dürfte.

Der Token-Vorverkauf ist auf 10 Millionen Dollar begrenzt, wovon bereits 8,8 Millionen Dollar umgesetzt wurden. Das bedeutet, dass $MK schon bald ausverkauft sein dürfte und anschließend an den Kryptobörsen gelistet wird. Da die erste Battle-Saison startet, sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist, gehen Marktbeobachter davon aus, dass der Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen explodieren und um mehr als das 15-fache steigen kann, wenn die ersten Kämpfe dafür sorgen, dass die Bekanntheit der Plattform steigt.

