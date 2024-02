Neue Kryptowährungen: Sind das die besten ICOs für maximale Gewinne?

Wer sich mit Kryptowährungen befasst weiß, dass der Markt inzwischen längst mehr zu bieten hat als Bitcoin und Ethereum. Tag für Tag kommen neue Coins auf den Markt und von vielen erfährt man erst, wenn sie eine Kursexplosion hingelegt haben, sodass man nicht weiß, ob sich der Einstieg dann noch lohn. Es gibt aber auch immer wieder Coins, die mit einem ICO ihren Start ankündigen oder ihr Projekt finanzieren, sodass Investoren die Möglichkeit haben, von Anfang an zu investieren, bevor der Kurs steigt. Bei einem ICO handelt es sich um ein Initial Coin Offering, also die Möglichkeit, die jeweilige Kryptowährung zu kaufen, bevor diese an den Börsen gehandelt wird. Eine Gelegenheit, die sich oft als äußerst gewinnbringend herausstellen kann, da Coins nach erfolgreichen ICOs oft um tausende Prozent steigen können. Vor allem, wenn das Projekt dahinter stimmt.

eTukTuk ($TUK)

Bei eTukTuk haben die Entwickler das ehrgeizige Ziel, die umweltschädlichen TukTuks, die in Entwicklungsländern das Straßenbild prägen, nach und nach zu elektrifizieren. Die kleinen Fahrzeuge stoßen verhältnismäßig viel CO2 aus und gerade in ärmeren Teilen der Welt sind die Standards diesbezüglich längst nicht so hoch wie in Deutschland, was neben einer schlechten Luft und dem Klimawandel auch Gesundheitsprobleme herbeiführen kann. Mit eTukTuk sollen die Fahrzeuge CO2-neutral werden, weshalb das Team auch ein eigenes eTukTuk auf den Markt bringt und die entsprechende Ladeinfrastruktur ausbauen möchte, wobei der $TUK-Token als Zahlungsmittel integriert werden soll.

Das Projekt überzeugt durch Nachhaltigkeit und begeistert auch Investoren, die inzwischen $TUK-Token im Wert von mehr als einer Million Dollar gekauft haben, sodass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis der Vorverkauf endet. Schon während des Presales wird der Preis mehrfach angehoben, was für frühe Käufer bereits einen Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen bedeutet. Experten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, erwarten, dass der $TUK-Kurs nach dem Handelsstart um ein Vielfaches ansteigen kann und $TUK vor allem mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur zu einem der großen Gewinner des kommenden Bullruns gehören kann.

Meme Kombat ($MK)

Wer die ganz großen Gewinne am Kryptomarkt erzielen will, sollte sich bei Meme Coins umschauen. Hier sind Renditen von weit mehr als 10.000 % keine Seltenheit. Mit Meme Kombat kommt nicht nur der $MK-Token auf den Markt, sondern auch eine Plattform für Fans des Meme Coin Sektors. Hier treten die Charaktere der beliebtesten Coins in einer Arena gegeneinander an, wobei künstliche Intelligenz für spannende, gut animierte Battles sorgt. Die Community kann ihre Favoriten mit $MK-Token in der Arena unterstützen. Hier dürften sich also schon bald Anhänger von DOGE, SHIB, PEPE und vielen weiteren Projekten tummeln, weshalb Meme Kombat das Potenzial hat, viral zu gehen.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat)

Die $MK-Token sind aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, wobei bereits rund 8,8 Millionen Dollar von Investoren zusammengekommen sind. Da der Presale auf 10 Millionen Dollar begrenzt ist, könnte der Token schon in der nächsten Woche ausverkauft sein. Direkt nach dem Vorverkauf wird $MK an den Kryptobörsen gelistet und auch die erste Battle-Saison beginnt dann, sodass die Plattform schnell an Bekanntheit gewinnen dürfte, wodurch auch die Nachfrage nach $MK steigen dürfte. Damit wären die idealen Bedingungen für eine Kursexplosion gegeben, bei der $MK schnell um mehr als das 10-fache steigen könnte.

Scotty the AI ($SCOTTY)

Mit $SCOTTY kommt ein weiterer Meme Coin auf den Markt, der das Potenzial hat, seinen Wert innerhalb kürzester Zeit nach dem Listing an den Kryptobörsen zu vervielfachen. $SCOTTY überzeugt außerdem mit einer Staking-Funktion, wobei die APY (jährliche Rendite) mit der Größe des Staking Pools variiert und derzeit noch bei über 300 % liegt. Eine so hohe Rendite wird möglich, da 70 % der Token von Anfang an für Staking und Entwicklung reserviert sind.

(SCOTTY Token-Vorverkauf - Quelle: Scotty-Website)

Neben der Staking-Funktion ist mit Scotty Swap auch eine Möglichkeit geplant, Token in Sekundenschnelle zu tauschen. Der Token ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, wobei in mehreren Phasen der Kurs mehrmals angehoben wird, wodurch frühe Käufer schon vor dem Listing an den Kryptobörsen einen Buchgewinn mitnehmen können. Die nächste Preiserhöhung dürfte bereits in wenigen Stunden stattfinden, da für den aktuellen Preis nur noch Token im Wert von 15.000 Dollar verfügbar sind.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.