Krypto 2024 - Welche Trends erwarten uns in diesem Jahr?

Mit dem fortschreitenden Jahr 2024 steht die Kryptowährungsbranche an einem entscheidenden Punkt ihrer Entwicklung. Eine Vielzahl von Akteuren, darunter Online-Unternehmen, digitale Investoren, Mobile Gamer, erfahrene Trader und auch der durchschnittliche Verbraucher, haben sich in den letzten Jahren zunehmend an Krypto-Transaktionen beteiligt.

Gesamtanzahl an Bitcoin Transaktionen, Quelle: www.statista.com

Aktuelle Analysen, wie etwa der Statista-Bericht zum weltweiten Kryptomarkt, prognostizieren für 2024 ein Marktvolumen von schätzungsweise 51,5 Milliarden USD und für 2028 ein Anwachsen auf 71,7 Milliarden USD. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,62%. Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten, die Kryptowährungen bieten, ist das zunehmende Interesse verständlich.

Krypto dringt in den Mainstream vor

Die Akzeptanz von Kryptowährungen nimmt zu, da sie durch dezentrale Netzwerke traditionelle Finanzgrenzen überwinden. Sie bieten neue Betriebsmöglichkeiten in Branchen wie Gesundheitswesen, Medien und Bankwesen. Experten sehen die Blockchain-Technologie weiterhin als Treiber für positive Veränderungen in verschiedenen Sektoren, insbesondere im Finanzbereich. Einige Finanzinstitute haben bereits digitale Assets integriert, und traditionelle Investoren öffnen sich für Krypto-Investitionen.

Im Jahr 2021 kündigte Mastercard die Unterstützung ausgewählter Kryptowährungen an. Auch Citibank erwog Kryptodienste aufgrund gestiegener Kundennachfrage einzuführen. Es wird angenommen, dass fast 90% der Zentralbanken weltweit die Einführung digitaler Währungen planen.

Unternehmen setzen branchenspezifische Innovationen um, etwa kryptografische Authentifizierung im Finanzsektor und neue Zahlungssysteme im Einzelhandel und E-Commerce. Die Entwicklung digitaler Währungen wird in verschiedenen Bereichen voraussichtlich weiter voranschreiten.

Tradition trifft Dezentralität

Die Finanzbranche erlebt eine zunehmende Verschmelzung zwischen dem traditionellen Finanzwesen (TradFi) und dem dezentralen Finanzwesen (DeFi), getrieben durch die Digitalisierung und die Nutzung digitaler Assets. Obwohl eine klare Trennlinie zwischen TradFi und DeFi besteht, zeigt sich das Potenzial der Blockchain-Technologie, Sicherheit, Skalierbarkeit und Nutzererfahrung zu verbessern.

Bitcoin trifft auf Tradition, Quelle: www.midjourney.com

Allerdings steht das DeFi-Segment bezüglich digitaler Infrastruktur und Interoperabilität noch vor Entwicklungsbedarf. Anthony Martin, CEO von Choice Mutual, betont die unvermeidliche Annäherung beider Bereiche.

TradFi könnte von der Blockchain profitieren, um Finanzsysteme zu optimieren und wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern, während DeFi traditionelle Praktiken für globale Stabilität adaptieren könnte. Mit der Zeit könnten TradFi und DeFi zusammenwachsen, da sich beide auf eine digitale Zukunft zubewegen.

CBDCs im kommen

Die Einführung von Central Bank Digital Currencies (CBDCs) rückt weltweit in den Fokus der Zentralbanken. China, das Kryptobörsen verboten hat, führte als erstes Land eine eigene CBDC ein, und bis 2024 könnten weitere Länder folgen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) berichtet, dass viele Finanzbehörden nach Richtlinien zur Einführung von Zentralbankgeld suchen.

Obwohl nicht alle Länder derzeit die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung als notwendig erachten, prüfen doch viele die Möglichkeit, eine solche in der Zukunft zu implementieren. Die Etablierung von CBDCs könnte, trotz einer Verschiebung weg von der Dezentralisierung, die globale Verbreitung digitaler Assets fördern und ihre Akzeptanz beschleunigen. Zudem könnte dies Krypto-Transaktionen sicherer machen, indem es die Betrugsgefahr reduziert.

Bitcoin weitere auf Erfolgskurs

Bitcoin, die erste und heute beliebteste Kryptowährung seit ihrer Einführung 2009, zeigt Anzeichen eines starken Aufschwungs durch Entwicklungen wie das Ordinals-Protokoll, Bitcoin-Halving und die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs in den USA. Während traditionelle Investitionen wie Aktien, Anleihen oder REITs weiterhin relevant bleiben, bietet Bitcoin eine attraktive alternative Anlagemöglichkeit mit hohem Wachstumspotenzial, die zunehmend auch von institutionellen und Mainstream-Investoren wahrgenommen wird.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Bitcoin-Halvings den Kurs positiv beeinflussen können, und das bevorstehende Halving im Jahr 2024 könnte der Kryptowährungsbranche weiteren Auftrieb verleihen. Angesichts der zunehmenden Akzeptanz, klarerer Regulierung und neuer Innovationen könnte 2024 ein weiteres bedeutendes Jahr für Bitcoin werden.

Blockchain wird Nachhaltiger

Nachhaltigkeit gewinnt auch im Bereich der Blockchain-Technologie zunehmend an Bedeutung. Die Entwicklung neuer Blockchain-Netzwerke, die weniger Energie verbrauchen, trägt zur Verringerung des globalen Energiebedarfs bei, während gleichzeitig Transaktionen schneller und kosteneffizienter abgewickelt werden können.

Darüber hinaus findet die Blockchain-Technologie immer häufiger Anwendung in Projekten mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Projekt eTukTuk, das darauf abzielt, mithilfe der Blockchain-Technologie die ökologischen und ökonomischen Bedingungen für Rikschafahrer in Asien und Afrika zu verbessern. Durch den Aufbau eines Netzwerks aus elektrischen Fahrzeugen, einschließlich der erforderlichen Ladeinfrastruktur und Routenoptimierung, ermöglicht es eTukTuk Personen mit geringem Einkommen, ihr Geschäft umweltfreundlich und wirtschaftlich effizienter zu gestalten.

eTukTUk kurz vor nächster Preiserhöhung

Das Projekt eTukTuk hat im Presale bereits über 1 Million US-Dollar an Investitionen angezogen. Nach einem zusätzlichen Kapitalinvestment von 130.000 Dollar wird der Token Preis im Presale erneut angehoben. Diese Strategie zielt darauf ab, das Projekt parallel zur Kryptowährung zu entwickeln und frühe Investoren am Erfolg teilhaben zu lassen.

Dies ermöglicht es dem Unternehmen, bereits in einem frühen Stadium über finanzielle Mittel zu verfügen, während die Investoren später von Staking oder potenziellen Kurssteigerungen des Tokens profitieren können. Dabei bietet das Unternehmen seinen Investoren eine beachtliche Kapitalrendite von 216% APY durch Staking an.

Presale von eTukTuk, Quelle: www.etuktuk.io

Die Ziele von eTukTuk umfassen neben der elektrischen Fahrzeuge die Nutzung von KI-gesteuerter Effizienz durch den $TUK Token, um Routen zu optimieren, den Verkehr zu reduzieren und den Kraftstoffverbrauch zu minimieren, was den nachhaltigen Transport fördert.

Die Initiative setzt auf intelligente Infrastrukturlösungen durch die Verwendung von durch KI verbesserten Blockchain-Technologien, um die Schadstoffbelastung erheblich zu minimieren und so einen Schritt zur Nachhaltigkeit in Asien und darüber hinaus zu schaffen.

