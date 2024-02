WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Preise von in die USA importierten Gütern sind zu Jahresbeginn auf Monatssicht deutlich gestiegen. Von Dezember auf Januar erhöhten sich die Einfuhrpreise um 0,8 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Es ist der deutlichste Zuwachs seit fast zwei Jahren. Bankvolkswirte hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat gingen die Importpreise um 1,3 Prozent zurück. Dies entsprach den Erwartungen. Die Einfuhrpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. In den vergangenen Monaten hat sich die hohe Inflation im Trend abgeschwächt. An den Märkten werden daher im Jahresverlauf Zinssenkungen erwartet. Zeitpunkt und Ausmaß sind aber ungewiss./bgf/jkr/men

Jetzt den vollständigen Artikel lesen