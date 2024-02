MGID Ads nutzt Künstliche Intelligenz für Kampagnenoptimierung, Datenanalyse und Anzeigenerstellung

Die globale Werbeplattform MGID präsentiert ein neues Dashboard für die Lösung MGID Ads, eine Self-Service-Suite für die Planung und Durchführung von Werbekampagnen. User profitieren von einer neuen, leistungsfähigeren und intuitiv nutzbaren Oberfläche. Verschiedene KI-gestützte Funktionen sorgen dafür, dass sich die Geschwindigkeit der Kampagnenerstellung verdoppeln lässt.

Kontinuierliche Hilfestellung bieten dabei informative Tooltips, die durch den gesamten Prozess der Kampagnenerstellung führen, von der Entwicklung von Werbemitteln bis hin zur Anzeigenplatzierung. Für maximale Performance kommen umfangreiche Datenanalysen zum Einsatz. Zusätzlich umfasst die neue Version von MGID Ads Features wie einen CPC-Rechner, ein Schritt-für-Schritt Tracking-Setup und KI-generierte Werbemittel.

Mit dem neuen Dashboard stehen statt bislang neun jetzt 27 Metriken für Kampagnen zur Verfügung. Außerdem können nun bis zu 100 Werbemittel gleichzeitig geschaltet werden und dies in der gleichen Zeit, die bislang für ein einziges benötigt wurde. Asynchrone Validierung warnt User darüber hinaus sofort vor möglichen Fehlern und bietet detaillierte Hinweise, um diese zu beheben.

"Mit der KI-gestützten MGID Ads Plattform schonen wir die Ressourcen unserer Kunden und machen den Zugang zu Native Ads so einfach wie möglich", sagt Christoph Schwarzmann, Head of Sales DACH bei MGID. "Durch die direkte Integration von KI in unser neues Dashboard können Werbungtreibende viele Aufgaben jetzt automatisieren. Dadurch gewinnen sie Zeit und Freiraum, sich anderen, wichtigen Themen zu widmen, um den Erfolg zu maximieren."

MGID ist eine globale Werbeplattform, die Marken dabei unterstützt, spezifische lokale Zielgruppen im großen Stil zu erreichen. MGID setzt auf KI-basierte Technologie mit einem Privacy-First-Ansatz, um qualitativ hochwertige, relevante Ads unter Berücksichtigung der Brand Safety auszuspielen. Die Plattform stellt eine Vielzahl von Werbeformaten zur Verfügung, darunter Native-, Display- und Videoformate, um eine positive Benutzererfahrung zu gewährleisten. Auf diese Weise können Advertiser ihre Performance und Markenbekanntheit steigern, während Publisher in der Lage sind, ihre Zielgruppen zu binden und zu monetarisieren.

MGID erreicht monatlich 900 Millionen Besucher mit 200 Milliarden Ad Impressions bei 25.000 vertrauenswürdigen Publishern.

