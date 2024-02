München (ots) -- Strategische Antwort auf gestiegene Nachfrage: Investitionen, Fonds und Rechtsänderungen im Fokus eines erweiterten SteuerteamsAlvarez & Marsal (A&M), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, gibt die Neuzugänge von drei erfahrenen Senior Directors im Bereich Tax bekannt, die auf langjährige Erfahrung im Bereich der steuerlichen Beratung von Unternehmensverkäufen, vermögenden Privatpersonen und Private Equity Fonds zurückblicken. Die strategische Ausrichtung und Erweiterung des steuerlichen Portfolios festigt die Position von A&M Deutschland als hochkompetenten Partner für nationale und internationale steuerliche Fragestellungen bei komplexen Transaktionen.Lukas Reischmann verstärkt Alvarez & Marsal TAX als Senior Director in München und verfügt über mehr als sieben Jahre Erfahrung im Bereich Mergers & Acquisitions Tax. Sein Beratungsschwerpunkt umfasst insbesondere Private-Equity und Distressed-Transaktionen sowie nationale und internationale Unternehmensreorganisationen. Vor seiner Tätigkeit bei A&M arbeitete er bei einer internationalen Großkanzlei.Christian Röpke verstärkt als Senior Director mit über achtzehn Jahren Erfahrung im Bereich Lohnsteuern das Team von Hamburg aus. Seine Expertise liegt in Vergütungsfragen und der Besteuerung vermögender Einzelpersonen, insbesondere im Private-Equity-Sektor.Thomas Funk, Senior Director in München, bringt über zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich der steuerlichen Compliance und Strukturierung von Private Equity Fonds mit, dazu auch umfangreiche Kenntnisse in steuerlicher Due Diligence und M&A-Strukturierungen.Clemens Petersen, Managing Director TAX bei Alvarez & Marsal, kommentiert das Wachstum seines Teams: "Im Bereich Mergers & Acquisitions kommt es auf jedes Detail an. Steuerliche Aspekte spielen dabei eine entscheidende Rolle. Bei Alvarez & Marsal TAX setzen wir auf proaktive Lösungsansätze und ein tiefgreifendes Verständnis für steuerliche Nuancen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden optimal durch komplexe Transaktionen geführt werden."Die vorgestellten Neuzugänge stärken die Position von Alvarez & Marsal (A&M) Germany als kompetenten Partner für komplexe Transaktionen, während die nachfolgende Auflistung differenzierter Steuerdienstleistungen die gezielte Expertise von A&M im M&A- und Private Equity-Bereich unterstreicht.Differenzierte SteuerdienstleistungenDie Steuerexperten von A&M Germany bieten eine umfassende Suite von Dienstleistungen an. Dies umfasst eine breite Palette von Tax-Services, darunter:- Tax Due Diligence für Käufer und Verkäufer- Strukturierung von Transaktionen- Beratung zu Verkaufs- und Kaufverträgen- Steuerplanung und -beratung bei Reorganisationen- Beratung von vermögenden Privatpersonen- Umsatzsteuer- Verrechnungspreise- Deklarationsberatung für Unternehmen und FondsKundenzentrierter Ansatz: Gezielte Dienstleistungen für verschiedene SektorenA&M Germany adressiert mit diesen Dienstleistungen gezielt verschiedene Kundensegmente, darunter Private Equity-Fonds, Investoren, und Unternehmen aus diversen Branchen. Diese maßgeschneiderten Dienstleistungen tragen dazu bei, die individuellen Anforderungen und Herausforderungen der Kunden in steuerlichen Angelegenheiten zu bewältigen.Innovative Technologien für Effizienz und PräzisionAls Vorreiter in der Branche integriert A&M Germany innovative Technologien, darunter künstliche Intelligenz, um Datenauswertungen und M&A Prozesse zu optimieren. Diese fortschrittlichen Ansätze spiegeln das Engagement von A&M Germany für kontinuierliche Innovation wider.Wettbewerbsposition und ZukunftsstrategieIn einer sich ständig weiterentwickelnden Landschaft stärkt A&M Germany seine Wettbewerbsposition durch eine umfassende Steuerberatung. Die klare Ausrichtung auf M&A und Private Equity unterstreicht das Engagement des Unternehmens für spezialisierte Dienstleistungen, die die Bedürfnisse der Kunden in dieser dynamischen Geschäftsumgebung erfüllen.Über Alvarez & MarsalUnternehmen, Investoren und öffentliche Institutionen auf der ganzen Welt wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), wenn es um Leadership, Umsetzung und messbare Ergebnisse geht. A&M ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Business Consulting, Verbesserung der Unternehmensleistung, Due Diligence und Turnaround-Management konzentriert. Wenn herkömmliche Ansätze nicht mehr ausreichen, um Veränderungen herbeizuführen, suchen Kunden unser umfassendes Fachwissen und unsere Fähigkeit, praktische Lösungen für ihre einzigartigen Probleme zu finden.Mit über 9.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten liefern wir konkrete Resultate für Unternehmen, Verwaltungsräte, Gläubiger, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Wir sind erfahrene und erstklassige Berater, ehemalige Regulierer und Industrievertreter, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass unsere Kunden wissen, was wirklich notwendig ist, um Wandel in einen strategischen Unternehmenswert zu verwandeln, Risiken zu managen und in jeder Wachstumsphase Werte zu erschließen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com (https://www.alvarezandmarsal.com/)