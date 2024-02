Münster / Düsseldorf (ots) -Das Hansa-Berufskolleg setzte sich im Rahmen eines pädagogischen Tages am Mittwoch, 14.02.2024 für den Schutz und die Sicherheit seiner Lehrkräfte sowie aller am Schulleben Beteiligten ein. Nach dem Berufskolleg Oberbergischer Kreis als Kooperationspartner der ersten Stunde ist nun das Hansa-Berufskolleg offiziell als erste Schule in NRW dem Netzwerk sicherimDienst beigetreten. Im Beisein von Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf und dem schulfachlichen Dezernenten Christian Drummer-Lempert wurde symbolisch die Beitrittsurkunde unterschrieben.Dem Netzwerk sicherimDienst haben sich bereits mehr als 1.700 Multiplikatoren aus Behörden, Organisationen, Institutionen und Verbänden des öffentlichen Dienstes angeschlossen. Ziele sind die Gewaltvorsorge im öffentlichen Dienst und der Erfahrungsaustausch.So fanden an dem gesamten Tag am Hansa-Berufskolleg zahlreiche Workshops für die Lehrkräfte in Zusammenarbeit mit der Polizei NRW, dem LWL-Psychiatrieverbund, dem Bezirkspersonalrat und der schulpsychologischen Beratungsstelle der Stadt Münster zu Themen wie Konflikt- und Präventionsmanagement, Opferschutz oder Interventionsmethoden bei Mobbing statt.Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf betonte, dass es "Aufgabe unserer Gesellschaft sei, dem respektvollen und verantwortungsvollen Umgang im täglichen Miteinander wieder einen hohen Stellenwert zu geben. Es gilt, genau das vorzuleben und denjenigen eine besondere Wertschätzung zukommen zu lassen, die eine wichtige Aufgabe für unser Gemeinwohl übernehmen". Auch Schulleiterin Ute Berkemeier betont: "Präventive Maßnahmen erhöhen die Sicherheit im Schulalltag, denn das Gefühl von Sicherheit ist eine Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen. Mit dem heutigen Beitritt startet eine intensive Zusammenarbeit mit einem Netzwerk, das uns allen zeigt: wir stehen nicht alleine da".Pressekontakt:Geschäftsstelle sicherimDienstAnne Herr und Ralf HövelmannTel.: 0251 275 1125 / -1127Mail: kontakt@sicherimdienst.nrwc/o Polizeipräsidium MünsterFriesenring 4348147 MünsterOriginal-Content von: sicherimDienst, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166917/5715113