Teilen: Der US-Dollar (USD) konnte seine Kursgewinne vom Dienstag nicht weiter ausbauen und der USD Index (DXY) schloss am Mittwoch im negativen Bereich, da sich die Risikostimmung im amerikanischen Handel verbesserte. Eurostat wird im Laufe des Tages die Daten zur Handelsbilanz für Dezember veröffentlichen. Später am Tag stehen in den USA die Einzelhandelsumsätze ...

