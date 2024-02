Auf Instagram gibt es immer mehr Influencer:innen, die über persönliche Finanzen sprechen. Aber nicht alle halten sich an die Regeln. Immer mehr Menschen teilen ihr Wissen über Finanzen und Geldanlagen auf Instagram. Laut einer Studie der HHL Leipzig Graduate School of Management und der Unternehmensberatung Paradots ist die Zahl der sogenannten Finfluencer:innen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.AnzeigeAnzeige Viele Mikro-Influencer aktiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...