Arvin Goods, die in Seattle ansässige Marke für verantwortungsbewusste Kleidung, hat die Einführung ihrer neuesten Sockenkollektion angekündigt, die aus recycelter Recover-Baumwollfaser hergestellt wird. Seit seiner Gründung im Jahr 2019 gehört das Unternehmen zu den Vorreitern in Sachen nachhaltiger Mode und ist eine der wenigen Marken auf dem Markt, die für ihre gesamte Kollektion recycelte Materialien verwenden.

Die jüngste Markteinführung besteht aus Socken, die zu 79 aus recycelten Materialien hergestellt sind, nämlich zu 43 aus recyceltem Polyester und zu 36 aus recycelter Recover-Baumwolle. Die Recover-Faser ist eine der umweltfreundlichsten Fasern auf dem Markt und reduziert den Kohlenstoff- und Wasser-Fußabdruck in der Bekleidungslieferkette erheblich. Bei der Herstellung von nur einem Paar Socken von Arvin Goods aus 36 Recover-Fasern werden im Vergleich zu einem Paar aus herkömmlicher Baumwolle bis zu 18 Gallonen Wasser eingespart.

Boris Mercier, SVP Marketing bei Recover, saagte: "Unsere langfristige Zusammenarbeit mit Arvin Goods wurde aus dem gemeinsamen Glauben an die Bedeutung zirkulärer Mode geboren, die keine Kompromisse bei Qualität, Tragegefühl oder Stil eingehen muss. Als Referenzmarke für recycelte Baumwolle wollen wir die Verbraucher zu einer bewussteren Wahl motivieren und die Einführung nachhaltiger Initiativen im Bereich der Freizeitkleidung vorantreiben."

Verantwortung steht im Mittelpunkt des Arvin-Ansatzes beim Design, der Herstellung und dem Vertrieb jedes einzelnen Paars Socken. Es werden dabei nicht nur umweltfreundliche, recycelte Materialien verwendet, auch in der Wertschöpfungskette wurde der Verantwortung Priorität eingeräumt. Dank der strategischen Partnerschaft von Recover mit dem im spanischen Alicante ansässigen Unternehmen Ferre Yarns konnten auch die Auswirkungen des Transports minimiert werden.

Dustin Winegardner, Managing Partner bei Arvin Goods, erklärte: "Wir arbeiten seit den Anfängen von Arvin Goods mit Recover und der Garnfamilie der Familie Ferre zusammen. Es auf diese Weise offiziell zu machen und das Rauf unsere Verpackungen zu drucken, ist ein bedeutender Schritt für unsere Marke. Materialien in Spanien beziehen zu können und in der Nähe in Portugal zu produzieren, unterstützt uns in unserer Mission, die saubersten Basics auf dem Planeten anzubieten."

Paqui Ferre, Sales und Marketing Director bei Ferre, kommentierte: "Ferre arbeitet seit den Anfängen des Unternehmens mit Arvin Goods zusammen. Arvin verpflichtet sich konsequent zur Nachhaltigkeit und stellt Produkte aus unserem ikonischsten Garn, dem FBlue, her. Ganz im Sinne unserer Markenvision bieten die 100 recycelten FBLUE-Garne die perfekte Kombination aus Kreislauffähigkeit, Leistung und Farbgenauigkeit. Eine Garnmischung mit recycelter Recover-Baumwolle, die dem weltweiten Wunsch nach nachhaltig hergestellten Garnen nachkommt und gleichzeitig inspirierende Farben für die Produkte von Arvin Goods liefert."

Die neue Kollektion verdeutlicht nicht nur den nachhaltigen Ethos von Arvin Goods, sondern bietet den Kunden auch eine stilvolle und bequeme Wahl für den Alltag. Die Marke setzt weiterhin neue Maßstäbe im Bereich der umweltfreundlichen Mode und bestärkt die Verbraucher darin, bewusste Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf unseren Planeten auswirken.

Die Kollektion von Arvin Goods aus recycelten Fasern ist ab 12 US-Dollar erhältlich und kann über ihre Website bezogen werden.

Über Arvin Goods

Arvin Goods wurde 2019 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, in einer schmutzigen Branche sauber zu machen. Durch die Verwendung von recycelten Basismaterialien und eine Minimierung der Materialbewegungen bei der Herstellung reduziert das Unternehmen die Auswirkungen einer der am meisten konsumierten Kategorien der Welt. Basics.

Arvin Goods stellt bequeme und angesagte Produkte her, die außerdem die umweltfreundlichsten Socken auf dem Markt sind. Der Sitz von Arvin Goods befindet sich in Seattle, Washington USA.

Über Recover

Recover ist ein führendes Materialwissenschaftsunternehmen und ein globaler Hersteller von umweltschonenden recycelten hochwertigen Baumwollfasern und Baumwollfasermischungen im richtigen Verhältnis. Seine umweltfreundlichen, preiswerten Produkte werden in Zusammenarbeit mit der Versorgungskette für globale Einzelhändler und Marken gefertigt und stellen eine nachhaltige Lösung für eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft für Mode für alle dar. Als Familienunternehmen in vierter Generation und unterstützt durch die jüngsten Investitionen von STORY3 Capital und Goldman Sachs sieht Recover seine Aufgabe darin, seine firmeneigene Technologie so zu skalieren, dass sie einen dauerhaften positiven Einfluss auf die Umwelt hat. Die Firma schließt Partnerschaften mit Marken/Einzelhändlern und anderen Entscheidungsträgern, um die Nachhaltigkeitsziele der Branche zu erreichen.

Über Ferre

Ferre ist ein Familienunternehmen in vierter Generation, das seit über 75 Jahren für Innovationen bei der Herstellung hochwertiger recycelter Garne steht. Unsere Open-End-Spinnerei ist im spanischen Banyeres de Mariola (Alicante) gelegen und das 1947 gegründete Unternehmen hat den Prozess des Baumwoll-Recycling-Spinnens seither ständig innovativ weiterentwickelt.

Wir arbeiten jeden Tag an der Verbesserung unserer Produkte und unterstützen unsere Kunden dabei, das Potenzial unserer umweltfreundlichen Garne voll auszuschöpfen. Dabei lassen wir uns stets von dem Ziel leiten, mit weniger mehr zu erreichen. Die Garne von Ferre zeichnen sich durch Qualität und Umweltfreundlichkeit aus und bereichern die Wertschöpfungskette der nachhaltigen Mode mit akkuraten und schönen Farben.

