Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der mit Cloud-nativen Lösungen, die in jeder Cloud laufen, die Zukunft der Netzwerke gestaltet, hat bekannt gegeben, dass der israelische Kommunikationsdienstleister Partner Communications sich für die kompakte Kleinzell-Lösung von Mavenir entschieden hat, um die 4G-Mobilfunkabdeckung in Gebäuden und Unternehmen für seine Kunden zu verbessern.

Der erste Roll-out der C60-Kleinzell-Lösungen für die Innenraumabdeckung wurde von Partner in einem beschleunigten Verfahren installiert, das aus einem einfachen zweistufigen Plug-and-Play-Prozess besteht, der das 4G-Signal in Problembereichen sofort verstärkt und eine schnelle und stabile Verbindung ermöglicht. Darüber hinaus werden die virtualisierten Sicherheits-, Management- und Gateway-Anwendungen so implementiert, dass sie in kostengünstigen Rechenzentren von Drittanbietern oder in der Cloud gehosteten Plattformen laufen.

Im Partnernetzwerk können die C60-Kleinzellen von Mavenir, die jeweils bis zu 16 mobile Geräte gleichzeitig unterstützen können, Download-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s und 50 Mbit/s im Uplink bereitstellen.

Yigal Giladi, VP für Engineering bei Partner, merkte an: "Partner hat einen der Schwerpunkte des Unternehmens, die technologische Innovation in Israel anzuführen, in allen Bereichen seiner Tätigkeit praktisch umgesetzt. Die Lösung, die wir mit unserem Partner Mavenir auf den Markt gebracht haben, wird voraussichtlich eine ergänzende Lösung für eine vollständige mobile Abdeckung bieten, auch in Gebieten mit weniger optimalen Bedingungen."

Sachin Karkala, SVP und GM RAN bei Mavenir, sagte: "Die Bedeutung einer flächendeckenden, stabilen Mobilfunkabdeckung kann in der heutigen, zunehmend vernetzten Welt gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wir freuen uns, Partner bei der raschen Einführung von Kleinzellen für die Innenraumabdeckung zu unterstützen, damit ihre Kunden sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eine zuverlässige Konnektivität erhalten."

Die Kleinzell-Lösungen von Mavenir ermöglichen Netzwerkkonnektivität, die das zunehmend verfügbare Spektrum nutzt und gleichzeitig innovative Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen unterstützt, darunter Industrie 4.0 in der Fertigung und Fabrikautomation, Abdeckung in Gebäuden, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Gastgewerbe, Luftfahrt, Schifffahrt und First-Responder-Anwendungen.

Um dem wachsenden Bedarf an verbesserter Netzwerkkapazität und -abdeckung gerecht zu werden, bietet Mavenir eine breite Palette von Kleinzellen für den Innen- und Außenbereich an, die von Anwendungen im Wohnbereich über Unternehmen bis hin zu ländlichen Gebieten reichen. Die bewährten Carrier-Grade-Lösungen sind einfach zu implementieren, vollständig automatisiert, hoch skalierbar und anpassungsfähig.

Das gesamte Funkportfolio von Mavenir wird auf dem kommenden Mobile World Congress in Barcelona vom 26. bis 29. Februar in Halle 2, Stand 2H60 ausgestellt. Weitere Informationen über die Präsenz von Mavenir auf der Messe finden Sie unter www.mavenir.com/mwc-2024

Über Partner Israel

Partner Communications Company Ltd. ist ein führender israelischer Anbieter von Telekommunikationsdiensten: Mobilfunk, Festnetztelefonie, Internet, Fernsehen und Unternehmenslösungen. Das Unternehmen hat über 3 Millionen Kunden und seine Aktien werden an der Börse von Tel Aviv gehandelt. partner.co.il

Über Mavenir

Mavenir entwickelt die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit im Bereich fortschrittlicher Technologien. Im Mittelpunkt steht dabei die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie sich die Welt verbindet, zu verändern. Das Unternehmen beschleunigt die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 300 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern, die mehr als 50 der weltweiten Abonnenten bedienen. www.mavenir.com

