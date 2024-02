BeschlussWiderruf der Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt (General Standard)Wegen Nichterfüllung von Pflichten aus der Zulassung wird gemäß § 39 Abs. 1 BörsG i. V. m. § 47 BörsO die Zulassung der Stammaktien, lieferbar in Miteigentumsanteilen an einem Inhabersammelzertifikat, derOmron Corporation (ISIN: DE0008647488), Kyoto, Japan,zum regulierten Markt (General Standard) mit Ablauf des 20. Februar 2024 widerrufen.Die sofortige Vollziehung des Widerrufbescheids wird angeordnet.Frankfurt am Main, 15. Februar 2024Frankfurter WertpapierbörseGeschäftsführung