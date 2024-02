Areteia Therapeutics, Inc. ("Areteia") gab heute und mit sofortiger Wirkung die Ernennung von Daniel Becker in das Areteia Board of Directors bekannt. Dr. Becker wird als Mitglied des Prüfungsausschusses für das Board tätig werden.

"Ich bin hocherfreut über die Ernennung von Daniel Becker in unser Board", so Jorge Bartolome, President und CEO von Areteia. "Er ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit, deren umfassende Biotechnologie-Erfahrung, bewährte Führungsqualitäten und wissenschaftliche Expertise von unschätzbarem Wert für mich und das Board of Directors sein werden, da wir uns auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie und die weiteren Fortschritte des Phase-3-Programms für Dexpramipexol, das erste potenzielle orale Medikament für eosinophiles Asthma konzentrieren."

Dr. Becker kommentierte seine Ernennung mit den Worten: "Ich bin begeistert, als Director tätig werden zu dürfen und freue mich nun auf die Fortführung der Arbeit mit Jorge Bartolome und dem Team. Dies bedeutet eine großartige Gelegenheit, um einen hohen medizinischen Bedarf für schweres Asthma abzudecken, indem wir ein neues orales Medikament auf den Markt bringen und den Patienten und Gesundheitssystemen eine Alternative für injizierbare Biologika zur Verfügung stellen können."

Dr. Becker ist Managing Director bei Access Biotechnology. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen Access im Jahr 2019 war er Principal bei New Leaf Venture Partners, wo er eine Schlüsselrolle bei mehreren privaten und öffentlichen Biopharma-Investitionen innehatte, und war Principal in the Health Care Practice an der Boston Consulting Group, wo er Projekte im Gesundheitswesen mit Schwerpunkt Biopharma-Forschung und -Entwicklung leitete.

Dr. Becker wurde in Innerer Medizin und Nephrologie am Brigham and Women's Hospital und Massachusetts General Hospital klinisch ausgebildet und war Research Fellow an der Harvard Medical School. Er erlangte die beiden Abschlüsse M.D. und Ph.D. (Cellular und Molecular Biology) an der University of Michigan und erhielt seinen B.S. in Physiologie an der University of Illinois in Urbana-Champaign.

Über Access Biotechnology

Access Biotechnology ist der Biowissenschaftsinvestmentarm von Access Industries, einer in den Vereinigten Staaten ansässigen Holdinggesellschaft mit globalen langfristig angelegten Beteiligungen. Access Biotechnology investiert in transformative Therapien für Krankheiten mit hohem medizinischem Bedarf, die über das Potenzial verfügen, einen wichtigen Beitrag zur menschlichen Gesundheit zu leisten. Access Biotechnology verfügt über einen breiten Wirkungsbereich, ein flexibles mandatsgestütztes Konzept und eine langfristige Orientierung. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.accessindustries.com/biotechnology/

Über Areteia Therapeutics

Areteia Therapeutics, Inc. areteiatx.com ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das neuartige Entzündungs- und Immunologie-Therapien entwickeln und auf den Markt bringen will, die Patienten, die an Atemwegserkrankungen leiden, helfen, ihre Krankheit besser zu kontrollieren und ihr Leben wieder besser zu meistern. Unser Hauptaugenmerk liegt zunächst auf der Entwicklung des ersten potenziellen oral zu verabreichenden Medikaments zur Behandlung von schwerem eosinophilem Asthma.

Areteias wichtigster Medikamentenkandidat ist Dexpramipexol. Im Fall seiner Zulassung ist Dexpramipexol der erste orale Eosinophilen-Reifungshemmer seiner Klasse, der durch Reduzierung der Eosinophilen im Blut und im Gewebe auf eosinophile Entzündungen abzielt.

Areteia wurde von Population Health Partners und Knopp Biosciences gegründet. Ein Konsortium führender Investoren aus der Biowissenschaftsbranche sowie strategischer Investoren unter der Leitung von Bain Capital Life Sciences und mit Beteiligung von Access Biotechnology, GV, ARCH Venture Partners, Saturn Partners, Sanofi, Maverick Capital und Population Health Partners hat eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 350 Millionen US-Dollar zugesagt. Damit soll Areteia gegründet und Dexpramipexol durch die klinischen Phase-3-Studien gebracht werden, die kommerzielle Versorgung sichergestellt und potenzielle Medikamente der nächsten Generation entwickelt werden. Viking Global Investors, Marshall Wace und das ursprüngliche Syndikat haben nun 75 Millionen US-Dollar für eine Erweiterung der Finanzierung zugesagt. Damit beläuft sich die Gesamtfinanzierung der Serie A jetzt auf insgesamt 425 Millionen US-Dollar.

In Kooperation mit Validae Health, der Entwicklungseinheit von Population Health Partners, hat Areteia die späte Entwicklungsphase von Dexpramipexol zur Behandlung von eosinophilem Asthma mit drei klinischen Phase-3-Studien angestoßen.

Über Dexpramipexol

Dexpramipexol ist ein oral einzunehmendes, niedermolekulares Medikament zur Senkung der Eosinophilen, das sich derzeit in Phase III der Entwicklung zur Behandlung von eosinophilem Asthma befindet. Wie anhand von Zellkulturen und menschlichen Biopsien nachgewiesen wurde, hemmt Dexpramipexol die Reifung von Eosinophilen im Knochenmark und senkt dadurch die Eosinophilenspiegel im peripheren Blut. In einer kürzlich durchgeführten Phase-II-Studie mit Patienten, die an mittelschwerem bis schwerem eosinophilem Asthma leiden, führte die Behandlung mit Dexpramipexol bei allen getesteten Dosierungen zu einer signifikanten, dosisabhängigen Verringerung der absoluten Eosinophilenzahl im Blut im Vergleich zu Placebos. Die Verträglichkeit von Dexpramipexol war in der Studie gut, unerwünschte Reaktionen hielten sich in den Behandlungs- und Placebogruppen die Waage, es gab keine schwerwiegenden unerwünschten Reaktionen und keine unerwünschten Reaktionen, die zum Absetzen der Behandlung führten.

Über eosinophiles Asthma

Asthma beeinträchtigt weltweit das Leben von mehr als 250 Millionen Menschen. Mehr als die Hälfte aller Asthmapatienten leidet an eosinophilem Asthma, das durch ein Überangebot an Eosinophilen, einer bestimmten Art weißer Blutkörperchen, in Blut und Gewebe verursacht wird. Oral eingenommenes Dexpramipexol hemmt die Reifung der Eosinophilen und senkt dadurch deren Konzentration. Damit wirkt es ähnlich wie die derzeit zugelassenen injizierbaren biologischen Anti-IL-5/5R-Therapien, die einen klinischen Nutzen durch die Senkung der Eosinophilen aufweisen. Der Markt für Biologika gegen Asthma wird derzeit auf rund 8 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei der Anteil der biologischen IL-5-Therapien an dieser Summe bei 4 Milliarden US-Dollar liegt. Sollte Dexpramipexol als erstes oral verabreichtes Präparat auf dem Markt zugelassen werden, könnte es eine überzeugende Alternative zu injizierbaren Biologika darstellen und möglicherweise den Einsatz gezielter Therapien zur Behandlung der eosinophilen Entzündung bei Asthma Typ 2 erweitern.

