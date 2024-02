Paris / London - Die sich wieder fortsetzende Rally an Europas wichtigsten Börsen hat einige grosse Indizes am Donnerstag erneut auf Rekordhöhen geschickt. Zum einen erzeugte die aufgehellte Stimmung an der Wall Street Zuversicht. Zum anderen sorgten positiv aufgenommene Quartalszahlen europäischer Konzerne für gute Laune unter den Anlegern. Der EuroStoxx 50 beendete den Handel mit einem Plus von 0,72 Prozent auf 4743,17 Punkte. Bei knapp unter 4750 ...

