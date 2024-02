Mehr Unternehmen sehen Aktivismus als ein Risiko bei der Veröffentlichung von Unternehmensmeldungen, da Kampagnen auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren

Im Jahr 2023 waren weltweit 982 Unternehmen Gegenstand von Kampagnen, die von Aktivisten organisiert wurden. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 4,6 und damit der höchste Stand seit 2019. Dies belegt der neue Diligent Market Intelligence-Bericht: Shareholder Activism Annual Review 2024 vonDiligent Diese Erkenntnisse wurden heute live auf der ersten jährlichen, von Diligent organisierten Proxy Season Preview vorgestellt, einer führenden Konferenz für Unternehmensvertreter. Dort werden Diskussionsforen und Reden von den weltweit bekanntesten Stewardship-Experten über Themen wie Aktionärsaktivismus, Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sowie Entlohnung von Vorstandsmitgliedern abgehalten.

Gemäß dem Bericht nehmen immer mehr Unternehmen Aktivismus als ein Risiko bei Veröffentlichungen des Unternehmens wahr. Im Jahr 2023 führten 23,4 der Russell 3000-Unternehmen Aktivismus von Aktionären als Risiko in ihren 10-K-Formularen auf. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 21,4 %. Geringe finanzielle Interessen und die Einführung der Universal Proxy Card begünstigen den Aktivismus von traditionellen und nicht-traditionellen Aktivisten, die Kampagnen über die Vergütung von Vorstandsmitgliedern und ESG starten.

"Marktbedingungen spielen eine wichtige Rolle für Aktivisten bei der Wahl der Unternehmen, auf die sie abzielen," sagte Josh Black, Editor-in-Chief von Diligent Market Intelligence bei Diligent. "Nun müssen Vorstände mehr als jemals zuvor finanzielle Stabilität und eine starke Governance unter Beweis stellen, um einen Schritt voraus zu sein."

Drei Themenbereiche filtert der Bericht heraus, die sowohl Vorstände als auch Investoren berücksichtigen sollten. Dazu gehören:

Der Aktivismus wird global, da Aktionäre ihre Rendite maximieren möchten:

Im Jahr 2023 wurden 550 US-Unternehmen öffentlich von Aktivisten angegriffen, was im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 7,8 entspricht. Viele Kampagnen zielten dabei auf kostenintensive M&A-Transaktionen. In den USA sahen sich 29 Unternehmen mit derartigen Forderungen konfrontiert. Im Vorjahr waren es noch 24 (Anstieg um 20,8 %).

220 asiatische Unternehmen waren 2023 Gegenstand von Kampagnen, was für diese Region im dritten Jahr in Folge einen Anstieg markiert. In Kanada waren 69 Unternehmen betroffen, eine Steigerung um 25,5 im Vergleich zu 2022.

In Europa hingegen stagniert der Aktivismus von Aktionären. Hier wurden im Jahr 2023 gegen 123 Unternehmen öffentliche Kampagnen gestartet. 2021 waren es noch 177 gewesen. Aber die Anzahl von mit Aktivisten besetzten Aufsichtsratsposten blieb 2023 mit 36 relativ konstant. 2022 waren es 38 gewesen. Dies deutet darauf hin, dass Aktivisten in Europa weiterhin Einfluss über derartige Positionen ausüben möchten.

Volatiler Markt führt zu zunehmender Kritik an Vergütung:

Investoren haben sich 2023 vermehrt auf die Vergütungspolitik konzentriert, um sicherzustellen, dass Unternehmen bei Risiken im Markt über stabile Richtlinien und Praktiken verfügen. In den USA sahen sich 81 Unternehmen mit Forderungen konfrontiert, die im Zusammenhang mit Vergütungen stehen. 2022 waren es noch 59 und deshalb mit 37,3 der höchste Anstieg von allen Forderungstypen.

Vorschläge von Aktionären zur Vergütung erfreuen sich ebenfalls zunehmender Beliebtheit. Drei Vorschläge zur Änderung der Rückforderungspolitik wurden in US-Unternehmen im Durchschnitt mit 36,5 unterstützt. Im Vorjahr wurden noch fünf mit im Durchschnitt 27,5 unterstützt.

Universal Proxy begünstigt nicht-traditionelle Aktivisten bei ESG-Kampagnen:

Die Anzahl von öffentlich vorgetragenen ESG-Forderungen durch Aktivisten mit primärem oder partiellem Fokus ist 2023 global auf 132 angestiegen, von 114 im Vorjahr und 79 im Jahr 2021.

In den USA machen nicht-traditionelle Aktivisten von der neuen Freiheit bei der Stimmabgabe durch Universal Proxy Gebrauch. Sie drängen auf eine neue Zusammensetzung der Vorstände, um ESG-Mängel zu beheben.

