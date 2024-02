Wind River ein weltweit führender Anbieter von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme, gab heute bekannt, dass TELUS Wind River Studio für seine Cloud-Infrastruktur nutzt, um Kanadas erstes kommerzielles virtualisiertes und offenes Radio Access Network (RAN) aufzubauen.

Dies ist eine der ersten wirklich virtualisierten Open-RAN-Implementierungen in einer komplexen, bestehenden (Brownfield) und neuen (Greenfield) Netzwerkumgebung. TELUS und seine Partner haben sowohl die Open-RAN- als auch die vRAN-Einführung in ausgewählten kanadischen Märkten ausgiebig getestet und dabei Leistungsergebnisse erzielt, die die Leistung und Zuverlässigkeit der herstellerübergreifenden Open-RAN-Technologie auf Telco-Niveau bestätigen.

"TELUS ist stolz darauf, in der kanadischen Telekommunikationsbranche führend zu sein, indem wir unser 5G-Netz mit der Open-RAN-Technologie integrieren und damit einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg setzen", sagte Bernard Bureau, Vizepräsident für drahtlose Strategie und Services bei TELUS. "Dieser Durchbruch verspricht transformative Vorteile für unser Geschäft, von Kosten- und Energieeinsparungen bis hin zur Ermöglichung neuer Anwendungen und verbesserter Kundenerfahrungen. Dies wurde durch unsere Zusammenarbeit mit Wind River ermöglicht und unterstreicht unser Engagement für Innovation und Exzellenz."

"TELUS treibt mit diesem enormen Meilenstein die Innovation in seinem Markt voran. Wind River ist stolz darauf, mit TELUS und wichtigen Ökosystempartnern zusammenzuarbeiten, um Open RAN weiter voranzubringen. Als führendes Unternehmen in der Telekommunikationslandschaft, das die Mehrheit der 5G vRAN/Open-RAN-Implementierungen bei globalen Betreibern betreibt, liefern die Fähigkeiten unseres Wind River Studio Cloud-native Lösungen, die die Bereitstellung von Netzwerkinfrastrukturen der nächsten Generation in großem Maßstab für Service Provider weltweit ermöglichen", sagte Paul Miller, Technologieleiter bei Wind River.

Wind River Studio basiert auf dem Open-Source-Projekt StarlingX und bietet eine vollständig Cloud-native, Kubernetes- und Container-basierte Architektur für die Entwicklung, die Bereitstellung, den Betrieb und die Wartung von verteilten Edge-Netzwerken im großen Maßstab. Es bietet eine Grundlage für die Verwaltung eines geografisch verteilten Netzwerks und vereinfacht den Betrieb von Tag 1 und Tag 2, indem es eine automatisierte Lösung mit einem einzigen Blickwinkel und ohne Eingriffe bietet. Studio adressiert die komplexe Herausforderung von Service Providern, eine Cloud-native Infrastruktur für verteilte Core-to-Edge-Cloud-Netzwerke bereitzustellen und zu verwalten, um traditionelle RAN-Leistung in einer vRAN/Open RAN-Bereitstellung zu bieten.

Neben der Arbeit mit TELUS hat Wind River auch eine Schlüsselrolle bei der weltweit ersten erfolgreichen 5G-Datensitzung gespielt; beim Aufbau kommerzieller vRAN/Open RAN-Programme, einschließlich eines der größten Open RAN-Netzwerke der Welt, und bei der Einführung des ersten vollautomatischen Edge-Rechenzentrums für kommerzielle Dienste.

Weitere Informationen über Wind Rivers Arbeit im Bereich Telekommunikation finden Sie unter www.windriver.com/solutions/telecommunications.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Portfolio, das durch erstklassige globale professionelle Dienstleistungen und Supportangebote sowie ein umfangreiches Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240214748044/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKT

Jenny Suh

Wind River

510-749-2972

jenny.suh@windriver.com