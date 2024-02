Das selbstfinanzierte Wohltätigkeitsprogramm des Unternehmens lädt zertifizierte Wohltätigkeitsorganisationen in London ein, sich für einen von fünf Zuschüssen in Höhe von 10.000 zu bewerben

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner, gab heute bekannt, dass London als Austragungsort für das diesjährige RMNI LOVE Grant Program in Höhe von 50.000 Pfund ausgewählt wurde, ein selbstfinanziertes Wohltätigkeitsprogramm von Rimini Street, das finanzielle Beiträge, Sachspenden und freiwillige Arbeitsstunden von Mitarbeitern an gemeinnützige Organisationen vergibt, die mit der Mission der Stiftung übereinstimmen, "die Welt als besseren Ort zu hinterlassen, als wir vorgefunden haben".

Über das RMNI LOVE Grant Program

Rimini Street startete das erste RMNI LOVE Grant Program 2022 in seiner Heimatstadt Las Vegas und vergab an fünf lokale Wohltätigkeitsorganisationen jeweils 10.000 Dollar. 2023 wurde das Programm nach Tokio verlegt, wo fünf Wohltätigkeitsorganisationen aus der Region ausgewählt wurden, die jeweils den Gegenwert von 10.000 Dollar erhielten, um ihre Arbeit in der Gemeinde zu fördern. In Las Vegas und Tokio wurden Vertreter der Wohltätigkeitsorganisationen eingeladen, ihre Geschichten bei einer von Rimini Street organisierten Veranstaltung mit Mitgliedern der Gemeinde und Kollegen von Rimini Street zu teilen. Die Höhepunkte der Feier 2022 in Las Vegas finden Sie hier und die Veranstaltung 2023 in Tokio hier

Zu Ehren des "Follow-the-Sun"-Modells des Kundensupports des Unternehmens, das es ermöglicht, dass sich engagierte Techniker um Kundenfälle kümmern, bis diese gelöst sind, hat das RMNI LOVE Grant Program für 2024 die EMEA-Region ins Visier genommen.

"Die Wahl Londons als Austragungsort für das Programm 2024 ist eine Würdigung des starken Engagements und der Leistungen von Rimini Street in Großbritannien und in der weiteren EMEA-Region. Mit einer wachsenden Zahl von Kunden und unserem Team von außerordentlich talentierten Menschen freuen wir uns, mit Wohltätigkeitsorganisationen zusammenzuarbeiten, die die Gemeinschaften stärken und einen dauerhaften Unterschied machen", sagte Janet Ravin, Vizepräsidentin für Marke, Inhalt und Kommunikation bei Rimini Street und Ausschussvorsitzende der Rimini Foundation.

So bewerben Sie sich für das RMNI LOVE Grant Program

Von der Regierung zertifizierte Wohltätigkeitsorganisationen in London und den angrenzenden Regionen können sich über die Rimini Street RMNI LOVE-Website um einen von fünf Zuschüssen in Höhe von 10.000 bewerben. Weitere Einzelheiten und Anforderungen sind auf der Seite zu finden, zusammen mit Abschnitten, in denen Wohltätigkeitsorganisationen ihre Geschichten und ihren Einfluss auf die Gemeinschaft mitteilen können.

Nominierungen für das Programm werden ab dem 15. Februar 2024 entgegengenommen, Einsendeschluss ist der 31. März 2024. Alle eingereichten Vorschläge werden vom globalen Lenkungsausschuss des Wohltätigkeitsprogramms von Rimini Street, der Rimini Street Foundation, geprüft, bewertet und zur Abstimmung gestellt. Der Lenkungsausschuss repräsentiert die unterschiedlichen Kulturen und Hintergründe der Belegschaft des Unternehmens.

Die Rimini Street Foundation hat bereits mit über 500 gemeinnützigen Organisationen weltweit zusammengearbeitet und diese unterstützt. Erfahren Sie mehr über das preisgekrönte philanthropische Programm von Rimini Street, seine Aktivitäten und seine Wirkung unter www.riministreet.com/foundation

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000® Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Anbieter von Drittanbieter-Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Palette einheitlicher Lösungen zum Durchführen, Verwalten, Unterstützen, Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und Optimieren von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware an und ermöglicht es Kunden, bessere Unternehmensergebnisse zu erzielen, Kosten erheblich zu reduzieren und Ressourcen für Innovationen umzuverteilen. Bis heute haben sich mehr als 5.300 Fortune 500-, Fortune Global 100-, mittelständische, öffentliche und andere Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen auf Rimini Street als vertrauenswürdigen Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen verlassen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte riministreet.com und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf Twitter Instagram Facebook und LinkedIn (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen keine historischen Fakten dar, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen mit Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "gegenwärtig", "einschätzen", "erwarten", "zukünftig", "beabsichtigen", "können", "könnten", "Ausblick", "planen", "möglich", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" oder anderen ähnlichen Wörtern, Sätzen oder Ausdrücken versehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in solche Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen des Managements und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch stellen diese Aussagen historische Fakten dar. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Geschäft von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem nachteilige Entwicklungen und Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung gegen anhängige Rechtsstreitigkeiten oder neue Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der Entscheidung über anhängige Berufungsanträge und neue Ansprüche; zusätzliche Ausgaben, die anfallen, um Unterlassungsklagen gegen bestimmte unserer Geschäftspraktiken nachzukommen, und die Auswirkungen auf zukünftige Einnahmen und Kosten; Änderungen im geschäftlichen Umfeld von Rimini Street, einschließlich der Auswirkungen rezessiver wirtschaftlicher Trends und Änderungen der Wechselkurse sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, aufsichtsrechtlicher und politischer Bedingungen, die die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, betreffen; die Entwicklung der Unternehmenssoftwaremanagement- und -supportlandschaft und unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und zu binden und unseren Kundenstamm weiter zu durchdringen; erheblicher Wettbewerb in der Software-Supportdienstleistungsbranche; Kundenakzeptanz unseres erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolios und der Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung wir erwarten; unsere Fähigkeit, Umsatzwachstum oder Rentabilität aufrechtzuerhalten oder zu erreichen, unsere Umsatzkosten zu verwalten und Umsätze genau zu prognostizieren; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes und Erwartungen an Kundeneinsparungen im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Variabilität des Timings in unserem Verkaufszyklus; Risiken in Bezug auf die Kundenbindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, die Kundenbindungsrate genau vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu gewinnen und zu halten; die Herausforderungen eines rentablen Wachstumsmanagements; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliches Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus der Geschäftstätigkeit zu generieren, um erhöhte Investitionen in unser Wachstum zu finanzieren; die Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Angelegenheiten (ESG); Risiken im Zusammenhang mit der globalen Geschäftstätigkeit; unsere Fähigkeit, den unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Cybersecurity-Bedrohungen zu verhindern, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein effektives System der internen Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu erhalten, zu schützen und zu verbessern; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder ungünstiger Ergebnisse von Steuerpositionen, die wir einnehmen, oder das Versäumnis von uns, angemessene Steuerrückstellungen zu bilden; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität und die finanziellen und betrieblichen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko, einschließlich der Ungewissheit, die sich aus dem Übergang zu SOFR oder anderen Zinsbenchmarks ergibt; die Angemessenheit unserer Barmittel und Barmitteläquivalente zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre durch dieses Programm zu steigern; Ungewissheit über den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden stören; und die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, der am 1. November 2023 eingereicht wurde, und in der jeweils aktualisierten Fassung in den künftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formblatt 10-K, den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q, den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street ändern. Rimini Street kann sich zwar dazu entschließen, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht so verstanden werden, dass sie die Einschätzungen von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung wiedergeben.

©2024 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den USA und weiteren Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen daraus sowie andere mit TM gekennzeichneten Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinerlei Anspruch auf Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung zu einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Janet Ravin

VP, Globale Kommunikation

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

pr@riministreet.com