Mary Kay unterstützt die neuen gesetzlichen Standards zur Equality by Design, die vom Equal Rights Trust entwickelt wurden

Seit 2021 arbeitet Mary Kay Inc mit dem Equal Rights Trust (ERT) zusammen, einer Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gleichberechtigung durch Gesetze auf der ganzen Welt zu fördern. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit unterstützte Mary Kay Inc. neue Forschungsarbeiten, die sich auf das Verständnis und die Bekämpfung der diskriminierenden Auswirkungen von künstlicher Intelligenz (KI) und deren Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter konzentrieren, sowie die Entwicklung eines neuen "Equality by Design"-Ansatzes.

"Our collaboration with Equal Rights Trust underscores our dedication to ensuring that technological advancements, especially in AI, champion gender equality. The impact of the Principles on Equality by Design in Algorithmic Decision-Making has already been transformative for key stakeholders in AI and echoes our commitment to helping create an inclusive digital economy where women entrepreneurs can excel without bias or barriers." said Melinda Foster Sellers, Chief People Officer at Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.)

Die Initiative gipfelte in der kürzlich erfolgten Einführung einer neuen Reihe von Rechtsstandards den Principles on Equality by Design in Algorithmic Decision-Making -, die vom Equal Rights Trust entwickelt und von einer Gruppe führender internationaler Gleichstellungsorganisationen unterstützt wurden. In den Principles wird dargelegt, warum nationale Regierungen und Unternehmen einen solchen Ansatz verfolgen müssen, und es werden detaillierte Anleitungen für seine Umsetzung gegeben.

Jim Fitzgerald, Director des Equal Rights Trust, hat gerade einen Artikel veröffentlicht, in dem er die rasanten Fortschritte und das transformative Potenzial der künstlichen Intelligenz hervorhebt und gleichzeitig vor den negativen Auswirkungen und diskriminierenden Gefahren warnt, die von unregulierten algorithmischen Systemen ausgehen könnten.

Lesen Sie den Artikel von Jim Fitzgerald mit dem Titel Equality by Design: A Model for Managing Discriminatory Risks of AI hier.

Statements von Jim Fitzgerald, Director des Equal Rights Trust und Melinda Foster Sellers, Chief People Officer bei Mary Kay Inc., finden Sie unten:

"In den letzten drei Jahren hat Mary Kay unsere Forschung, Analyse und Beratung zu algorithmischer Diskriminierung unterstützt und es uns ermöglicht, die Principles on Equality by Design", sagte Jim Fitzgerald, Director des Equal Rights Trust. "Jetzt arbeitet Mary Kay mit uns zusammen, um in die nächste Phase einzutreten: eine gemeinsame Anstrengung, um praktische Anleitungen für Unternehmen zu entwickeln, wie sie den Ansatz der Gleichstellung durch Design übernehmen können. Damit macht sie den nächsten Schritt auf einem Weg, der mit einer starken internen Gleichstellungs- und Nichtdiskriminierungspolitik begann, zur Zusammenarbeit mit und Unterstützung von uns und anderen Akteuren in diesem Bereich überging und sich nun auf die Entwicklung und Erprobung bewährter Verfahren konzentriert. Auf diesem Weg trägt Mary Kay dazu bei, zu zeigen, wie Unternehmen eine aktive Rolle bei der Entwicklung besserer Ansätze zur Beseitigung von Diskriminierung und zur Förderung der Gleichberechtigung spielen können."

"Wir bei Mary Kay erkennen die tiefgreifenden Auswirkungen, die KI auf die Gestaltung der Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft hat", sagte Melinda Foster Sellers, Chief People Officer bei Mary Kay Inc. "Unsere Zusammenarbeit mit dem Equal Rights Trust unterstreicht unser Engagement dafür, dass technologische Fortschritte, insbesondere im Bereich der KI, die Gleichstellung der Geschlechter fördern. Die Auswirkungen der Principles on Equality by Design in Algorithmic Decision-Making haben sich für die wichtigsten Akteure im Bereich der KI bereits positiv ausgewirkt und spiegeln unser Engagement für die Schaffung einer inklusiven digitalen Wirtschaft wider, in der sich Unternehmerinnen ohne Vorurteile und Hindernisse entfalten können. Diese Partnerschaft spiegelt unsere dauerhafte Mission wider, Frauen zu stärken und die Gleichberechtigung in allen Bereichen zu fördern."

Über den Equal Rights Trust

Der Equal Rights Trust ist eine unabhängige internationale Nichtregierungsorganisation, die sich für die Beseitigung von Diskriminierung einsetzt und dafür sorgt, dass alle Menschen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können. Um dies zu erreichen, arbeitet sie partnerschaftlich zusammen, um denjenigen, die an vorderster Front gegen Diskriminierung kämpfen, fachliche Unterstützung zu bieten und sie in die Lage zu versetzen, auf die Entwicklung, Verabschiedung und Umsetzung von Gleichstellungsgesetzen zu drängen und diese Gesetze effektiv anzuwenden. Seit 2007 hat der Trust Gleichstellungsaktivisten in mehr als 50 Ländern unterstützt und gleichzeitig auf internationaler Ebene einen Konsens über die Notwendigkeit und den Inhalt umfassender Gleichstellungsgesetze entwickelt. Erfahren Sie mehr unter equalrightstrust.org

Über Mary Kay

Dann. Jetzt. Immer. Als eines der Originale, die die gesellschaftliche Mauer durchbrachen, gründete Mary Kay Ash 1963 in Texas ihre Traumkosmetikmarke mit einem einzigen Ziel: das Leben der Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem globalen Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Vertriebsmitarbeitern in mehr als 35 Ländern entwickelt. Seit 60 Jahren gibt Mary Kay Frauen die Möglichkeit, ihre Zukunft durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung und Innovation selbst zu bestimmen. Mary Kay hat es sich zur Aufgabe gemacht, in die Wissenschaft hinter der Schönheit zu investieren und modernste Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte herzustellen. Mary Kay setzt sich dafür ein, unseren Planeten für künftige Generationen zu erhalten, Frauen zu schützen, die von Krebs und häuslicher Gewalt betroffen sind, und junge Menschen zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com. Finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn, oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter)

