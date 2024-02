Kurzfassung der Redaktion

Moody's und S&P haben die Ratings für alle Emittenten des Adani-Komplexes erneut bestätigt. Beide Rating-Agenturen haben damit die Ratings von acht (8) Emittenten bestätigt und den stabilen Ausblick von fünf (5) Unternehmen wiederhergestellt.

Fitch hat die Ratings aller Emittenten des Adani-Komplexes mit stabilem Ausblick beibehalten.

Dies folgt auf den Nachweis einer robusten Performance von Quartal zu Quartal, den Zugang zu Kapital zu marktgerechten Preisen und das Fehlen eines Tail-Risikos, das ein Abwärtsszenario beinhaltet

Die internationalen Ratingagenturen Moody's (siehe Pressemitteilung vom 13. Februar 2024) und S&P (siehe Pressemitteilung vom 22. Januar 2024) haben die Bewertungen für alle von verschiedenen Unternehmen des Adani-Portfolios auf dem internationalen Markt emittierten Wertpapiere bestätigt und den Ausblick auf "stabil" verbessert.

Dies gewährleistet eine hohe Kreditqualität mit stabilen und vorhersehbaren Cashflows für alle Emittenten des Adani-Komplexes. Das Adani-Portfolio verfügt über die größte Anzahl von Investment-Grade-Emissionen (BBB-/Baa3 und höher) unter den privaten Unternehmen in Indien und entspricht dem indischen Staatsrating.

Ferner erklärte Moody's in einer Pressemitteilung am 13. Februar 2024, dass "die Gruppe eine Reihe von Schuldentransaktionen abgeschlossen hat, darunter Refinanzierungen und neue Kreditfazilitäten, was ihren kontinuierlichen Zugang zu Fremdkapital zu angemessenen Kosten belegt. Gleichzeitig haben mehrere viel beachtete Eigenkapitaltransaktionen großer institutioneller und strategischer Investoren, wie GQG und Qatar Investment Authority, den fortlaufenden Zugang der Gruppe zum Aktienmarkt gezeigt."

"Die Untersuchung der indischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Securities and Exchange Board of India, SEBI) ist zwar noch im Gange, aber die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die SEBI mit dem Abschluss der Untersuchung der Adani-Gruppe zu beauftragen, und die Auffassung des Gerichts, dass der SEBI kein offensichtliches Versagen der Aufsichtsbehörden anzulasten ist, haben das potenzielle Risiko eines Abwärtsszenarios eingedämmt."

Und S&P merkte in einer Pressemitteilung am 22. Januar 2024 Folgendes an: "Wir glauben, dass der Abschluss der meisten behördlichen Untersuchungen gegen die Adani-Gruppe ohne Beweise für Fehlverhalten das Abwärtsrisiko verringert hat."

"Die Rückzahlung aller Promoter-Darlehen, die an Aktienkurse, Eigenkapital und Bankdarlehen gekoppelt sind und von mehreren Konzerngesellschaften zu wettbewerbsfähigen Zinssätzen aufgenommen wurden, spiegelt den wiederhergestellten Zugang zu Finanzierungen wider. Aus unserer Sicht genießen bewertete Unternehmen wie die Adani Electricity Mumbai Ltd. (AEML) und die Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ) gute Wettbewerbspositionen, gesunde Cashflows und ausreichende Liquidität, um ihre Schulden zu bedienen."

Zusammenfassung der Rating-Upgrades:

Name des Emittenten Rating Agentur Zusammengefasstes Rating Rating Ausblick Adani Ports and SEZ Limited S&P BBB- bestätigt Aufgewertet von 'Negativ' auf 'Stabil' Moody's Baa3 bestätigt 'Stabil' bestätigt Fitch BBB- beibehalten 'Stabil' beibehalten Adani International Container Terminal Private Limited S&P BBB- beibehalten 'Stabil' beibehalten Moody's Baa3 bestätigt 'Stabil' bestätigt Fitch BBB- beibehalten 'Stabil' beibehalten Adani Electricity Mumbai Limited (subsidiary of AESL) S&P BBB- bestätigt Aufgewertet von 'Negativ' auf 'Stabil' Moody's Baa3 bestätigt Aufgewertet von 'Negativ' auf 'Stabil' Fitch BBB- beibehalten 'Stabil' beibehalten Adani Transmission Step One Limited (subsidiary of AESL) Moody's Baa3 bestätigt Aufgewertet von 'Negativ' auf 'Stabil' Fitch BBB- beibehalten 'Stabil' beibehalten Adani Energy Solutions Limited Restricted Group 1 AESL RG1 Moody's Baa3 bestätigt 'Stabil' bestätigt Fitch BBB- beibehalten 'Stabil' beibehalten Adani Green Energy Limited Moody's Ba3 bestätigt Aufgewertet von 'Negativ' auf 'Stabil' Adani Green Energy Limited RG1 S&P BB- beibehalten 'Stabil' beibehalten Moody's Ba2 bestätigt Aufgewertet von 'Negativ' auf 'Stabil' Fitch BB+ beibehalten 'Stabil' beibehalten Adani Green Energy Limited RG2 S&P BB+ beibehalten 'Stabil' beibehalten Moody's Ba1 bestätigt 'Stabil' bestätigt Fitch BBB- beibehalten 'Stabil' beibehalten (AESL: Adani Energy Solutions Limited)

Die Bewertungsmaßnahmen von sowohl S&P als auch Moody's folgen nun dem gleichen Ausblick, den Fitch im Rahmen seiner Überprüfung bestätigt hatte, die im Jahr 2023 durchgeführt wurde. Alle internationalen Ratingagenturen geben nun den "Stabilen" Ausblick für alle Emittenten im Adani-Universum wieder.

Die detaillierten Pressemitteilungen beider Agenturen stehen unter folgenden Links zur Verfügung.

Moody's https://www.moodys.com/research/Moodys-takes-rating-actions-on-8-Adani-Group-entities-Rating-Action--PR_485736

S&P https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/3114891

