Der frühere SPD-Chef Franz Müntefering hat die Ampelregierung zu mehr konstruktiver Zusammenarbeit ermahnt: "Wenn man eine Koalition macht, muss man sich vertrauen Das ist der entscheidende Punkt dabei", sagt er im Podcast "Die Wochentester" ("Kölner Stadt-Anzeiger"/Redaktionsnetzwerk Deutschland) im Gespräch mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Müntefering, der gerade das Buch "Nimm das Leben, wie es ist. Aber lass es nicht so" veröffentlicht hat, weiß aus mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bundestag, warum es in Koalitionen zu Streit kommt: "Eine Schwäche ist, Koalitionsverträge zu machen, die die Illusion haben, man könnte die vier Jahre aufschreiben und abarbeiten. Das sind Abarbeitungsaufträge. Das geht aber überhaupt nicht. Und dann kommt dieser Verbrecher Putin und fängt einen Krieg an. Und sofort ist alles anders." Zur Debatte über die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands sagt der ehemalige SPD-Politiker: "Die Demokratie muss bereit sein, ihre Ideale und Ideen zu verteidigen. Wir müssen wehrhaft sein."



