Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) erzielt 1,9 Mrd. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 94,8%1

Life & Health Reinsurance (L&H Re) verzeichnet 976 Mio. USD Gewinn

Corporate Solutions erzielt 678 Mio. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 91,7%1

Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von 3,4%; Umlaufrendite im vierten Quartal auf 3,9% gestiegen

P&C Re steigert in der Erneuerungsrunde vom Januar 2024 Prämienvolumen um 9% und erzielt Preiserhöhungen von 9%

Starke Kapitalausstattung; SST-Quote der Gruppe liegt per 1. Januar 2024 oberhalb der Zielspanne

Verwaltungsrat wird an der Generalversammlung vom 12. April 2024 eine Erhöhung der Dividende um 6% auf 6.80 USD je Aktie beantragen

Swiss Re strebt 2024 einen Konzerngewinn von mehr als 3,6 Mrd. USD unter IFRS an Zürich, 16. Februar 2024 - Swiss Re hat den Gewinn 2023 auf 3,2 Mrd. USD erhöht und erreichte eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 22,3% für das Gesamtjahr. Im vierten Quartal lag der Gewinn bei 748 Mio. USD. Aufgrund der verbesserten Profitabilität von Swiss Re wird der Verwaltungsrat eine höhere Dividende von 6.80 USD je Aktie beantragen. Für 2024 strebt die Gruppe einen Gewinn von mehr als 3,6 Mrd. USD unter IFRS an. Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Swiss Re blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurück. Obwohl das Jahr von geopolitischen Turbulenzen und anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt war, haben wir alle unsere Finanzziele erreicht. Im Sach- und Haftpflichtgeschäft konnten wir nach einer starken Erneuerungsrunde angemessenere Preise erzielen. Dies und unser diszipliniertes Underwriting trugen dazu bei, dass sich Swiss Re in einem Umfeld mit branchenweit hohen Schäden aus Naturkatastrophen behaupten konnte. Gleichzeitig erzielte L&H Re ein solides Ergebnis, das von der aktiven Bewirtschaftung bestehender Verträge und einer starken Anlageperformance profitierte.» John Dacey, Group Chief Financial Officer von Swiss Re: «Unsere Geschäftsbereiche sind gut positioniert, um vom gegenwärtigen Marktumfeld zu profitieren, und das höhere Zinsniveau unterstützt die wiederkehrenden Kapitalerträge. Diese positive Ertragsdynamik bestärkt uns darin, mehr an die Aktionäre auszuschütten und für 2023 eine Steigerung der ordentlichen Dividende um 6% auf 6.80 USD je Aktie zu beantragen.» Konzernergebnis profitiert vom attraktiven Marktumfeld und von diszipliniertem Underwriting Swiss Re erzielte 2023 einen Gewinn von 3,2 Mrd. USD und eine Eigenkapitalrendite von 22,3%. Im Vorjahr hatte der Gewinn 472 Mio. USD betragen, die Eigenkapitalrendite hatte bei 2,6% gelegen. Das Ergebnis im Jahr 2023 wurde durch verbesserte Underwriting-Margen gestützt. Gleichzeitig führte das gestiegene Zinsniveau zu einer Verbesserung der Anlageperformance. Die verdienten Nettoprämien und Honorareinnahmen der Gruppe stiegen 2023 um 4,4% auf 45,0 Mrd. USD, verglichen mit 43,1 Mrd. USD im Vorjahr. Legt man konstante Wechselkurse zugrunde, betrug der Anstieg der verdienten Nettoprämien und Honorareinnahmen 4,9%. Wesentlich höhere wiederkehrende Kapitalerträge und starke Kapitalausstattung Swiss Re erzielte 2023 eine deutlich höhere Anlagerendite von 3,4%, verglichen mit 2,0% im Vorjahr. Die Umlaufrendite stieg im Berichtsjahr dank Reinvestitionen bei höheren Zinsen auf 3,6% gegenüber 2,6% im Jahr 2022. Im vierten Quartal 2023 erhöhte sich die Umlaufrendite auf 3,9%, während die Reinvestitionsrendite 5,0% erreichte. Die Kapitalausstattung von Swiss Re blieb dank solider Erträge und höherer Zinsen stark. Die SST-Quote der Gruppe lag per 1. Januar 2024 weiterhin oberhalb der Zielspanne von 200-250%. P&C Re liefert solides Ergebnis P&C Re verzeichnete 2023 einen Gewinn von 1,9 Mrd. USD, verglichen mit 312 Mio. USD im Vorjahr. Das solide Ergebnis ist in erster Linie auf eine robuste Underwriting-Performance und disziplinierte Vertragserneuerungen zurückzuführen. Starke Margen und eine positive Entwicklung der Rückstellungen in den Sach- und Spezialsparten trugen dazu bei, die höheren Rückstellungen im Haftpflichtgeschäft auszugleichen. Gleichzeitig wirkte sich die solide Anlageperformance positiv auf das Ergebnis aus. Die Grossschäden infolge von Naturkatastrophen beliefen sich 2023 auf 1,3 Mrd. USD2 und blieben damit unter dem Jahresbudget von 1,7 Mrd. USD. Zu den Naturkatastrophen zählten das Erdbeben in der Türkei und in Syrien zu Beginn des Jahres, der Hurrikan Otis in Mexiko im vierten Quartal sowie mehrere über das Jahr verteilte Unwetter in Europa. Die verdienten Nettoprämien stiegen 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 3,9% auf 22,9 Mrd. USD. Legt man konstante Wechselkurse zugrunde, betrug der Anstieg der verdienten Nettoprämien 4,3%. Der ausgewiesene Schaden-Kosten-Satz von P&C Re lag im Gesamtjahr bei 94,8%1 und erreichte damit das Ziel von weniger als 95%. Januar-Vertragserneuerungen von P&C Re P&C Re erneuerte per 1. Januar 2024 Verträge mit einem resultierenden Prämienvolumen von 13,1 Mrd. USD. Damit erhöhte sich das Volumen im Vergleich zum zur Erneuerung anstehenden Geschäft um 9%. Insgesamt erreichte P&C Re in dieser Erneuerungsrunde eine Preiserhöhung von 9%. Auf Basis einer vorsichtigen Einschätzung der wirtschaftlichen Inflation und aktualisierter Risikomodelle erhöhten sich die Schadenannahmen um 11%. Die resultierende Portfolioqualität stimmt mit den Finanzzielen der Gruppe für 2024 überein. L&H Re erreicht Gewinnziel L&H Re verzeichnete 2023 einen Gewinn von 976 Mio. USD, verglichen mit 416 Mio. USD im Vorjahr und dem Gewinnziel von 900 Mio. USD. Dem Ergebnis kamen eine aktive Bewirtschaftung bestehender Verträge und eine starke Anlageperformance zugute, was die höheren Todesfallleistungen in den USA kompensierte. Die verdienten Nettoprämien und Honorareinnahmen stiegen 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 4,4% auf 15,6 Mrd. USD. Das ist auf Grosstransaktionen in allen Regionen zurückzuführen. Legt man konstante Wechselkurse zugrunde, beträgt der Anstieg der Nettoprämien und Honorareinnahmen 5,6%. Corporate Solutions liefert erneut eine starke Performance Corporate Solutions erzielte 2023 einen Gewinn von 678 Mio. USD, verglichen mit 486 Mio. USD im Vorjahr. Dieser Anstieg reflektiert die Widerstandsfähigkeit des Portfolios, die sich durch diszipliniertes Underwriting und Portfoliomanagement stetig verbessert hat. Darüber hinaus wirkte sich ein verbessertes Anlageergebnis positiv auf die Performance von Corporate Solutions aus. Die verdienten Nettoprämien blieben 2023 mit 5,5 Mrd. USD im Vergleich zum Vorjahr stabil. Auf Basis konstanter Wechselkurse und ohne das Mitte 2022 verkaufte Geschäft von elipsLife stiegen die verdienten Nettoprämien um 7,3%. Dabei wurde das Wachstum des Neugeschäfts, vor allem in den Bereichen Sach-, Kredit- und Kautionsversicherung sowie Unfall- und Krankenversicherung, durch bewusste Reduktionen in den Berufshaftpflichtsparten teilweise kompensiert. Der ausgewiesene Schaden-Kosten-Satz von Corporate Solutions lag für das gesamte Jahr 2023 bei 91,7%1 und übertraf damit das Ziel von weniger als 94%. iptiQ steigert gebuchte Bruttoprämien iptiQ hat sein Geschäft 2023 weiter ausgebaut und die Zahl der bestehenden Policen gegenüber dem Vorjahr von 2,2 Millionen auf 2,7 Millionen gesteigert. Die gebuchten Bruttoprämien sind 2023 gegenüber dem Vorjahr um 29,3% auf 1,1 Mrd. USD gestiegen. Legt man konstante Wechselkurse zugrunde, beträgt der Anstieg der gebuchten Bruttoprämien 28,1%. iptiQ verzeichnete 2023 einen Verlust vor Zinsaufwand und Steuern in Höhe von 247 Mio. USD, verglichen mit einem Verlust in Höhe von 362 Mio. USD im Vorjahr. Finanzziele und Ausblick Swiss Re bestätigt die am Investors' Day im Dezember 2023 kommunizierten Finanzziele. Für 2024 strebt die Gruppe einen Gewinn von mehr als 3,6 Mrd. USD unter IFRS an, während L&H Re einen Gewinn von 1,5 Mrd. USD anstrebt. P&C Re strebt für 2024 einen ausgewiesenen Schaden-Kosten-Satz von weniger als 87% unter IFRS an. Corporate Solutions strebt einen ausgewiesenen Schaden-Kosten-Satz von weniger als 93% unter IFRS an. Über die nächsten Jahre strebt Swiss Re eine Eigenkapitalrendite von mehr als 14% unter IFRS an. Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Wir legen auch 2024 grossen Wert auf diszipliniertes Underwriting, wie die erfolgreiche Erneuerungsrunde im Januar zeigt. 