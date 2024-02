Kursexplosion bei Coinbase. Die amerikanische Kryptobörse überraschte nachbörslich mit starkem Wachstum und einem hohen Gewinn. Applied Materials boomt. Der Ausrüster der Halbleiterindustrie überraschte die Wall Street nachbörslich mit sehr starken Zahlen. Sika warnte dagegen am Freitagmorgen vor einer Wachstumshalbierung. Das Jahr 2023 war solide, aber die Guidance für 2024 signalisiert eine deutliche Abschwächung des Umsatzwachstums.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am Freitagmorgen einheitlich sehr freundlich. Die chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...