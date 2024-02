Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5361/ Thomas Mraz ist Inspektor Putschedl in den Vorstadtweibern, Papa Strobl bei School of Champions, genialer Sparringpartner von Michael Niavarani und ehemaliger Mitarbeiter im Marketing der Wiener Börse. Wir reden über eine Lehre im grafischen Gewerbe, Jahre im Copyshop und die über ÖTOB in Zeiten der Fusion zwischen Börsekammer und Terminbörse. Wie cool oder uncool waren die BörsianerInnen damals? Wäre Rüdiger Rücker ein guter Schauspielkollege? Es waren gute Zeiten, trotzdem entschied sich Thomas, im Max Reinhardt Seminar vorzuspielen, ist auch in die zweite Runde gekommen, aber nicht weiter. Dafür ist er ins Konservatorium der Stadt Wien weitergezogen und die TV-Star-Geschichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...