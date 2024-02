Frankfurt - Der Kurs des Dollar ist am Freitag gegenüber Euro und Franken leicht gestiegen. Am frühen Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0760 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Auch der Franken hat sich über Nacht zum Greenback leicht abgeschwächt, letzterer kostet aktuell 0,8811 nach 0,8800 Franken am Vorabend. Für EUR/CHF ergibt das nur wenig unveränderte 0,9482 nach 0,9476 Franken. Damit konnte der Euro seine deutlichen ...

