Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re hat seine Dividende markant angehoben, nachdem der Gewinn im abgelaufenen Jahr vervielfacht werden konnte. Swiss Re hat für das abgelaufene Jahr einen deutlich höheren Reingewinn ausgewiesen. Dies ist auf ein besseres Ergebnis in der Schaden- und Unfallrückversicherung zurückzuführen, wo die Schäden aus Naturkatastrophen geringer ausfielen als erwartet. Nun soll die Dividende kräftig angehoben werden. Der in Zürich ansässige Rückversicherer gab am Freitag bekannt, dass er einen Nettogewinn von 3,21 Milliarden US-Dollar erzielte, verglichen mit 472 Millionen US-Dollar im Jahr 2022. Für 2023 hatte der Konkurrent des deutschen Weltmarktführers Munich Re …