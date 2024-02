NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Ölkonzern habe die Erwartungen erfüllt und das Tempo bei den Aktienrückkäufen erhöht, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seit dem 9. Januar habe sich dieses Tempo aber wieder verlangsamt. Einige Investoren glaubten, dass sich das Unternehmen mit Blick auf mögliche Aktienverkäufe des Staats Spielraum lassen könnte./gl/edh



