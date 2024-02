© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance



Der Datencenter-Ausrüster Super Micro Computer zaubert weiter eine Rallye wie aus einer anderen Welt auf das Börsenparkett. Am Donnerstag durchbrach die Aktie die Schallmauer von 1.000 US-Dollar.Das Rennen darum, welche Aktie zuerst 1.000 US-Dollar erreichen würde, KI-Überflieger Nvidia oder der im Windschatten liegende Datencenter-Ausrüster Super Micro Computer, ist entschieden. Als Gewinner ist am Donnerstag die Aktie von Super Micro Computer hervorgegangen - angetrieben von einer Kaufempfehlung der Bank of America. Kaufempfehlung gießt Öl ins Feuer Die empfiehlt das Papier mit einem Kursziel von 1.040 US-Dollar zum Kauf und verweist auf die hohe Nachfrage nach Rechenleistung zum Betrieb …