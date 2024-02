Original-Research: PORR AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu PORR AG



Unternehmen: PORR AG

ISIN: AT0000609607



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.02.2024

Kursziel: 20,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA)



Feedback HIT: Stein auf Stein - Frühzeitige Refinanzierung und Akquisition tragen zu überzeugender Equity Story bei



Vergangene Woche haben wir die Präsentation des CFOs der PORR auf den Hamburger Investorentagen verfolgt. Bereits im Vorfeld der Kapitalmarktkonferenz vermeldete das Unternehmen eine kleinere Übernahme zur Rohstoffsicherung sowie die Begebung einer Hybridanleihe im dreistelligen Mio.-Euro-Bereich zur planmäßigen Refinanzierung.

Akquisition zur Sicherung von Bauressourcen: Am 01. Februar gab PORR bekannt, vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden über die österreichische Tochterfirma PORR Umwelttechnik GmbH 100% der Anteile der Pannonia- Gruppe zu übernehmen. Pannonia ist im Bereich der Rohstoffaufbereitung und -lieferung sowie im Erdbau und als Deponiebetrieb aktiv und ergänzt das Portfolio von PORR insbesondere hinsichtlich der Kiesgewinnung. So besitzt Pannonia Kiesressourcen im zweistelligen Mio.-Tonnen-Bereich und sichert damit die Versorgung der PORR-Baustellen im Großraum Wien mit Zuschlagsstoffen für die Herstellung von Beton ab. Zudem verfügt das 66 Mitarbeiter zählende Unternehmen am Standort in Parndorf über ein 480 Meter langes Anschlussgleis, sodass problemlos auch große Aushubmengen von Infrastrukturprojekten per Bahn angeliefert, aufbereitet und im Sinne der Kreislaufwirtschaft in andere Bauprojekte zurückgeführt oder als Sekundärrohstoff in Zementwerken eingesetzt werden können. Den Erlösbeitrag sowie den Kaufpreis für Pannonia schätzen wir auf einen niedrigen zweistelligen Mio.-Euro-Betrag.



Frühzeitige Refinanzierung: Zur Refinanzierung ihrer im Februar 2025 bzw. November 2026 erstmals rückzahlbaren Hybridanleihen 2020 (Volumen: 150 Mio. EUR; Kupon: 5,375%) und 2021 (Volumen: 50 Mio. EUR; Kupon: 7,5%) hat die PORR jüngst eine neue Hybridanleihe im Volumen von 135 Mio. EUR emittiert. Die Hybridanleihe 2024 verfügt über eine unbegrenzte Laufzeit mit vorzeitiger Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren sowie einen Zinssatz von 9,5% p.a. Nach Angaben PORRs war die Emission stark überzeichnet. Zwar wurde über das mittlerweile abgeschlossene Rückkaufangebot von den bestehenden Hybridanleihen lediglich ein Nominalbetrag in gleicher Höhe (rd. 135 Mio. EUR) zurückerworben, allerdings gab PORR am Freitag zudem den vollständigen Rückkauf der Genussrechte i.H.v. 40 Mio. EUR bekannt. Letztere wiesen bis 31.12.2025 eine Verzinsung von 6,0% p.a. bzw. ab 01.01.2026 von 13,0% p.a. auf, sodass sich die gesamte Refinanzierung weitestgehend aufwandsneutral darstellen sollte. Des Weiteren reduziert PORR damit die Anzahl der ausgegebenen Kapitalmarktinstrumente.

Nicht zuletzt stärken die Schritte u.E. die Planungssicherheit des Vorstands auf der Finanzierungsseite bis weit in die zweite Hälfte des Jahrzehnts. Darüber hinaus ist zu betonen, dass PORR auf eine vollständige Ablösung der bestehenden Hybridanleihen u.E. nicht aus Liquiditätsgründen verzichtet hat. So stellte der Vorstand im Rahmen seiner HIT-Präsentation aufgrund der Zahlungsprofile im Bausektor für das Jahresende 2023 sogar wieder eine Net-Cash-Position für den Konzern in Aussicht (9M: Net Debt i.H.v. 237 Mio. EUR). Zugleich dienen die Transaktionen der Wahrung einer Eigenkapitalquote von >20%, die u.E. per 31.12.2023 erlangt wurde (9M: 19,4%; Vj.: 19,3%).



Anspruchsvolles Großprojekt gestartet: In den positiven Newsflow der letzten Tage reiht sich auch die Meldung zum Start des Ausbaus der Terminal-Infrastruktur am Wiener Flughafen ein. Diese wird von einer Arbeitsgemeinschaft rund um PORR im Süden um 70.000 m2 erweitert und umfasst eine weitgespannte Glasfassade, offen und großzügig angelegte Aufenthaltsbereiche, neue Lounges sowie umfangreiche Flächen für Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten sowie 18 Busgates. Durch den Einsatz moderner Methoden von LEAN Design und LEAN Construction wird die Effizienz der Bauprozesse gesteigert und die Anbindung an ein 3D-BIM-Modell des gesamten Flughafengebäudes ermöglicht beispielsweise den Einsatz GPS-gesteuerter Bagger sowie die Durchführung von Vermessungsarbeiten ohne Geometer. Das Großprojekt befindet sich bereits seit Q2/23 im Auftragsbestand PORRs und weist ein Auftragsvolumen i.H.v. 265 Mio. EUR auf, das u.E. zum Großteil auf PORR entfallen dürfte. Der Abschluss der Arbeiten und die Eröffnung des Terminals ist für 2027 vorgesehen.

Fazit: Wir haben den jüngsten Newsflow PORRs in unser Modell eingearbeitet. Zugleich sehen wir uns infolge der Aussagen des Managements beim HIT in unserer positiven Sicht auf den Investment Case bestätigt. Das Unternehmen verfügt in allen Bereichen u.E. über eine hohe Visibilität und dürfte mit Vorlage des GB 2023 für das laufende Jahr eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses in Aussicht stellen können. Vor diesem Hintergrund erachten wir die Aktie fundamental unverändert als zu günstig (2024e: KBV 0,6x; Dividendenrendite 6,9%) und bestätigen Rating und Kursziel.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28909.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Jetzt den vollständigen Artikel lesen