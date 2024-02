Köln. (ots) -



Alexej Nawalnys deutscher Anwalt Nikolaos Gazeas hat sich überrascht über die Todesnachricht seines Mandanten geäußert. Dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) sagte Gazeas, noch am gestrigen Donnerstag habe Nawalny per Videoschalte an einer Verhandlung in Russland teilgenommen. Er habe die Bilder der Verhandlung gesehen. "Da hatte er wie üblich einen fitten und starken Eindruck gemacht", so Gazeas. Am Mittwoch habe ein russischer Anwalt Nawalny besucht. "Da ging es ihm den Umständen entsprechend gut." Einer seiner russischen Kollegen sei aktuell auf dem Weg ins Gefängnis - Nawalny war in einer sibirischen Strafkolonie inhaftiert - um sich vor Ort zu informieren, so der Kölner Anwalt. Aus Rücksicht vor den Interessen der Familie von Alexej Nawalny werde er sich erst zu einem späteren Zeitpunkt zu möglichen Hintergründen äußern, so Gazeas.



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5715925

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken