Die Commerzbank präsentierte ihren Aktionären und den Analysten am Donnerstag (15. Februar) exzellente Zahlen für das 4. Quartal 2023 und für das Gesamtjahr 2023. Kaufstimmung kam daraufhin auf. Die Aktie legte deutlich zu. Doch bereits zum Wochenausklang ließ die Dynamik nach. Gewinnmitnahmen machten der Aktie zu schaffen. Kippt die Aktie nun nach unten weg?Commerzbank mit exzellenten Zahlen. Schauen wir uns einige Eckdaten genauer an. So ...

