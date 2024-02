TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben inmitten der Spannungen in Nahost neue Raketenabwehrsysteme präsentiert. Die Systeme namens "Arman" und "Asarachsch" wurden am Samstag in Anwesenheit von Verteidigungsminister Mohammed-Resa Aschtiani vorgestellt, wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete.

Laut der Agentur Tasnim handelt es sich um mobile Systeme auf Lastwagen aus heimischer Entwicklung, die auch in schwierigem Gelände agieren können. Ein Unterschied zu früheren iranischen Abwehrsystemen sei die Fähigkeit, auch niedriger fliegende Raketen abzuschießen.

Im Iran gibt es immer wieder Berichte über neue militärische Errungenschaften, viele davon lassen sich wegen strenger Geheimhaltung zunächst nicht überprüfen. Im Zuge des Gaza-Kriegs hat die Islamische Republik regelmäßig und mehr als sonst ihre militärischen Fähigkeiten zur Schau gestellt./arb/DP/zb

