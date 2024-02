Krypto News: 3 beste Kryptowährungen für 2024

Das neue Jahr nimmt langsam an Fahrt auf und der Krypto-Markt verzeichnet ein starkes Wachstum auf 2 Billionen USD. Während etablierte Kryptowährungen zwar ein attraktives Renditepotenzial bietet, wird dieses von neuen Altcoins mit einer niedrigen Marktkapitalisierung noch einmal übertroffen. Schließlich stehen diese noch am Anfang und sind besonders günstig bewertet. Die besten Kryptowährungen mit überdurchschnittlichem Potenzial finden Sie jetzt im folgenden Beitrag.

Scotty the AI

Die innovative Kryptowährung Scotty the AI positioniert sich auf einem wichtigen und bisher unterrepräsentierten Kryptosektor. Somit kann sich der Coin wesentlich leichter als auf anderen übersättigten Märkten behaupten. Durch die Verwendung von bahnbrechenden künstlichen Intelligenzen soll Scotty the AI die Cybersicherheit auf ein neues Niveau bringen.

Denn KIs entwickeln sich immer weiter und bieten auch Hackern und Betrügern überlegene Werkzeuge, mit denen sie ihre Verbrechen noch effektiver und leichter durchführen können. Das exponentielle Wachstum der künstlichen Intelligenzen macht den Handlungsbedarf umso dringender, da die Gefahren im selben Maße zunehmen.

Genau hier setzt das Cybersecurity-Ökosystem von Scotty the AI an. Mithilfe von Big Data und maschinellem Lernen sollen nicht nur die Onlinegefahren für Web2- und Web3-Nutzer abgewehrt werden, sondern die Nutzer den Hackern sogar ein Schritt voraus sein. Dafür wird ein Sortiment unterschiedlichster Tools bereitgestellt, um verschiedenste Bereiche abzudecken.

Zu Beginn ist ein KI-Chat geplant, mit dessen Hilfe Nutzer eine individuelle Beratung sowie umfangreiche Markteinblicke erhalten. Ein weiteres KI-Tool ist Scotty Swap, das einen sicheren Tausch von unterschiedlichen Kryptowährungen ermöglicht. Dies ist umso entscheidender, da Hacker Ihre Transaktionen noch vor der Exekution umprogrammieren und sich somit die Gelder selbst zuweisen können.

Der kultige Hunde-Meme Scotty soll zu einem Erkennungssymbol für Onlinesicherheit werden und ist nur noch für kurze Zeit im Vorverkaufsangebot erhältlich. Erworben werden können die $SCOTTY Token noch für einen rabattierten Preis von 0,0053 USD. Jedoch werden die Verkaufspreise phasenweise angehoben, sodass die ersten Investoren von den höchsten Gewinnen profitieren.

Ebenfalls bemerkenswert ist die attraktive Staking-Rendite zu Beginn in Höhe von 280 % pro Jahr. Jedoch nimmt der Verkaufstempo immer stärker zu und somit bewegt sich der Vorverkauf rasant auf sein Finanzierungsziel zu. Schon jetzt wurden Token im Wert von fast 500.000 USD verkauft.

Meme Kombat

Das Play-to-Earn-Ökosystem von Meme Kombat hat seit seinem Start vor nicht allzu langer Zeit bereits Wellen geschlagen. Denn wie auch Scotty the AI verwendet es fortschrittliche künstliche Intelligenzen, um somit seine Dienste zu veredeln und sie zukunftssicherer aufzustellen. Dabei sollen mithilfe von KIs die repetitiven Handlungen und linearen Spielabläufe der Vergangenheit angehören sowie durch einen außergewöhnlich fesselnden Abwechslungsreichtum auf die nächste Stufe gebracht werden.

Ein weiterer positiver Aspekt der künstlichen Intelligenzen ist, dass mit ihrer Hilfe selbst in kürzester Zeit wesentlich mehr hochwertige Inhalte entwickelt werden können. Auf diese Weise kann Meme Kombat viel leichter skalieren und Wettbewerber ohne die besondere KI abhängen.

Bereits jetzt befindet sich die Kampfarena im Stil des weltweit beliebten Gaming-Kult-Franchise Mortal Kombat mit Meme-Ikonen in einem fortgeschrittenem Entwicklungsstadium. Deswegen müssen Investoren und Fans nicht wie bei anderen Play-to-Earn-Projekten erst Jahre auf ein konkretes Ergebnis sowie eine natürliche Nachfrage warten, welche sich wiederum förderlich auf den Preis auswirkt. Stattdessen startet die 1. Saison nach Abschluss des Presales.

Anders als die meisten Memecoins setzt Meme Kombat auf ein öffentlich bekanntes Team von Kryptoexperten, wie Matt Whiteman, dem COO von dem NFT- und Analyseunternehmen North Technologys. Ein weiterer großer Vorteil ist die höhere Sicherheit, da die Smart Contracts von dem renommierten Krypto-Sicherheitsunternehmen Coinsult umfangreich auf Schwachstellen überprüft werden.

Aufgrund des attraktiven Alleinstellungsmerkmals und der Integration der viralsten Memecoins sowie ihrem gebündelten Explosionspotenzial haben sich die Investoren auf den stark gefragten Presale gestürzt. Denn sie wollten sich die höchsten Rabatte und Staking-Renditen von 105 % sichern. Daher sind nur noch Token im Wert von weniger als 1 Mio. USD übrig, bis das Finanzierungsziel von 10 Mio. USD erreicht wurde.

eTukTuk

Wie auch die anderen beiden Projekte verwendet eTukTuk die Macht der künstlichen Intelligenzen, um seine zukunftsweisende Vision im Bereich der Nachhaltigkeit voranzutreiben. Mithilfe von KIs sollen etwa die eigenen E-Fahrzeug-Ladestationen besonders effizient platziert und verwaltet werden. Ebenso können sie bei der Weiterentwicklung ihrer patentierten Erfindungen behilflich sein. Beispielweise werden die Produktionskosten durch effiziente Sparmaßnahmen um beeindruckende 78 % reduziert.

Zudem hat eTukTuk seine Produkte innerhalb der letzten 5 Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert, bevor es jüngst den Vorverkauf gestartet hat. Somit ist es mehr als eine kühne Vision, von denen es nicht wenig am Kryptomarkt gibt, sondern ein reales und bereits erprobtes Produkt, welches die neue Finanzierungsmöglichkeit und Technologie der Blockchain im Bereich der Nachhaltigkeit nutzt.

So werden über die Blockchain besondere Anreize für Nutzer und Investoren geboten. Beispielsweise zählt auch eine Fahrer-App zu eTukTuk, mit welcher sich Arbeitssuchende in einer gamifizierten Anwendung spielerisch ein Einkommen verdienen können, während sie gleichzeitig Fahrgästen helfen. Investoren profitieren hingegen von Staking-Renditen, welche aus den Gebühreneinnahmen des Ökosystems finanziert werden.

Ein weiteres maßgebliches Indiz für die Seriosität von eTukTuk sind die zahlreichen Partnerschaften des Projektes, von denen insbesondere die mit der Regierung von Sri Lanka hervorzuheben ist. So soll mit ihrer Hilfe sowie auch zusammen mit anderen Großinvestoren die Ladeinfrastruktur des Landes aufgebaut werden, wobei die besonders nachhaltigen und nahtlosen Ladestationen von eTukTuk gewählt werden.

Seitdem eTukTuk seinen Presale gestartet hat, konnte das nachhaltige Projekt seine Reichweite enorm ausbauen und das Verkaufstempo immer weiter steigern. Innerhalb kurzer Zeit hat der Vorverkauf schon die Marke von 1,1 Mio. USD überschritten. Denn noch sind die Token preiswert und mit Buchgewinnen von bis zu 37,5 % erhältlich. Zudem liegt die Staking-Rendite noch bei hohen 201 % pro Jahr.

