Korrektur bei Bitcoin treibt Investoren zu diesen 3 Coins

Nachdem es lange nur steil bergauf ging für Bitcoin und die meisten anderen großen Kryptowährungen, kommt es heute zu einer Korrektur. Bitcoin ist dabei zwischenzeitlich deutlich unter 51.000 Dollar gefallen und die meisten anderen Coins in den Top 10 haben ebenfalls Verluste zwischen 2 - 5 % eingebracht. In den hinteren Reihen spielen sich dagegen schon andere Szenen ab. Kaspa (KAS) legt zum Beispiel um 16 % zu und auch zu kleineren Projekten, die ein deutlich höheres Gewinnpotenzial haben, weichen immer mehr Investoren aus. Aufgrund der aktuell erhöhten Volatilität setzen auch einige Anleger auf ICOs (Initial Coin Offerings), wobei Kryptowährungen noch vor dem Handelsstart an den Kryptobörsen gekauft werden können und anschließend das Potenzial haben. eine Kursexploison hinzulegen. Bei den folgenden 3 Coins, die aktuell noch im ICO erhältlich sind, erwarten Analysten eine massive Kurssteigerung.

eTukTuk ($TUK)

Das Projekt eTukTuk zielt darauf ab, die CO2-Belastung durch TukTuks, die in Entwicklungsländern weit verbreitet sind und relativ hohe Emissionen im Verhältnis zu ihrer Größe aufweisen, entscheidend zu verringern. Mit der Entwicklung eines kostengünstigen, elektrischen TukTuk-Modells und dem Aufbau eines umfassenden Netzwerks an Ladestationen strebt das eTukTuk-Team danach, die Elektrifizierung dieser Fahrzeuge voranzutreiben. Ein zentraler Punkt des Projekts ist die Implementierung des $TUK-Tokens als primäres Zahlungsmittel an den Ladestationen, was den Zugang auch für Nutzer ohne traditionelle Bankkonten ermöglicht.

Während der aktuellen Vorverkaufsphase des $TUK-Tokens eröffnet sich für Investoren die Chance, frühzeitig in ein Projekt mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und hohem Wachstumspotenzial einzusteigen. Die Erweiterung der Ladeinfrastruktur könnte die Nachfrage nach $TUK steigern und dadurch zu einer positiven Entwicklung des Marktwertes führen. Langfristige Vorhersagen deuten darauf hin, dass der Wert des Tokens um bis zu 1.000 % steigen und die Performance von Bitcoin in diesem Jahr deutlich übersteigen könnte.

Meme Kombat ($MK)

Meme Kombat revolutioniert den Bereich der Meme Coins durch die Erschaffung einer einzigartigen Plattform, auf der die beliebtesten Meme Coin-Charaktere wie DOGE und PEPE in spannenden Duellen gegeneinander antreten. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz werden diese Battles lebendig gestaltet, wobei die Community ihre Lieblingscharaktere in der Arena unterstüzen kann. Der Mittelpunkt dieser Plattform ist der $MK-Token, der aktuell noch für kurze Zeit im Rahmen eines Vorverkaufs erhältlich ist.

(Wähle einen Krieger - Quelle: Meme Kombat)

Das einzigartige Angebot von Meme Kombat hat bereits eine beeindruckende Community von über 18.000 auf dem Meme Kombat X-Account angezogen und auch der Vorverkauf der $MK-Token ist inzwischen auf über 9 Millionen Dollar gestiegen. Da der Presale auf 10 Millionen Dollar begrenzt ist, bleibt nicht mehr lange Zeit, um noch vor dem Listing an den Kryptobörsen und einer potenziellen Kursexplosion zu investieren. Es wird angenommen, dass der Beginn der ersten Duelle nach dem Vorverkauf eine massive Kurssteigerung von mehr als 1.000 % nach sich ziehen könnte, da die Bekanntheit der Plattform und die Nachfrage nach $MK-Token dadurch sprunghaft ansteigen dürften. Die erste Battle-Saison beginnt, sobald der Presale abgeschlossen ist, was schon in der nächsten Woche der Fall sein könnte.

Scotty the AI ($SCOTTY)

Auch mit Scotty the AI kommt ein Meme Coin auf den Markt, der enormes Gewinnpotenzial aufweist. Hier haben Käufer, die während des Presales einsteigen, die Möglichkeit, von mehreren Preiserhöhungen zu profitieren, da der Vorverkauf in mehrere Phasen aufgeteilt ist, von denen jede mit einer Preisanpassung einhergeht. Das bedeutet, dass diejenigen, die vor der Anpassung investieren, schon bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen einen Buchgewinn mitnehmen können.

($SCOTTY Presale - Quelle: SCOTTY-Website)

SCOTTY überzeugt nicht nur als Meme Coin, sondern kommt auch mit einer eigenen Token-Swap-Funktion und einen Sprachbot, was darauf hindeutet, dass hier in naher Zukunft noch viel mehr geplant ist und sich um den $SCOTTY-Token ein ganzes Ökosystem bilden kann, was den Wert des Coins schnell in die Höhe treiben kann. Innerhalb kürzester Zeit wurden $SCOTTY-Token im Wert von fast 450.000 Dollar verkauft, weshalb es nicht mehr lange dauern dürfte, bis das nächste Vorverkaufsziel von 542.000 Dollar erreicht wird und der Preis wieder steigt.

