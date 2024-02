DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Hilfe beim Wassersparen: Drei Unternehmen, drei Branchen - Xylem, Arcadia Minerals und KWS Saat

Frankfurt (pta/18.02.2024/08:30) - In den letzten beiden Sommern wurde die Wasserknappheit so deutlich wie selten zuvor - so bspw. im Süden Europas. Aber auch in Deutschland war gerade das Jahr 2022 durch Wasserknappheit geprägt. Die Probleme rund ums Wasser sind längst in der Industrie und unserem alltäglichen Leben angelangt. Unterlegt wird dies durch Zahlen von unicef zum Weltwassertag 2023. Demnach haben 771 Millionen Menschen keine Grundversorgung mit Wasser. Das Kinderhilfswerk schätzt, dass im Jahr 2040 etwa 600 Millionen Kinder in Regionen leben, die keinen ausreichenden Zugang zu Wasser haben.

Um dieses beunruhigende Szenario zu verhindern, muss Wasser gespart werden. Jede einzelne Person kann dazu etwas beitragen. Besonders viel Wasser wird allerdings in der Industrie und der Landwirtschaft benötigt. Daher ist in diesen das Wassersparen von großer Bedeutung. Und in den folgenden drei Industrien ist es besonders wichtig.

Xylem (ISIN: US98419M1009) - Technologien auf dem Wassermarkt

Auf welchem Markt ist das Wassersparen wichtiger als auf dem Wassermarkt selbst? Ein global agierendes Unternehmen auf diesem ist Xylem. Die US-Firma ist u.a. rund um Abwasser- und Wassertechnologie unterwegs. Die rund 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten daran, Wasser auf der ganzen Welt günstiger, zugänglicher und sicherer machen.

Bei der Entwicklung von innovativen Wasserlösungen ist Xylem führend. Durch die Übernahme von Evoqua gelang es dem Unternehmen eine transformative Plattform zur Lösung von Wasserproblemen in einem noch größeren Maßstab zu bilden. Vielen Analysten gefällt die Stellung auf dem Markt. Anfang Februar 2024 gaben unter anderem Oppenheimer und RBC Kaufempfehlungen ab.

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) - Wassersparen in der Bergbaubranche

Der Bergbau ist in doppelter Hinsicht eine wichtige Branche, wenn es um das Sparen von Wasser geht. Auf der einen Seite werden Rohstoffe für innovative Technologien benötigt. Auf der anderen Seite erfordert die Gewinnung vieler Rohstoffe einen erheblichen Wasserverbrauch, was u.a. beim Lithiumabbau ins Gewicht fällt. Moderne Verfahren, wie die von Arcadia Minerals eingesetzte Direkte Lithiumextraktion (DLE), sind jedoch wesentlich wassersparender, da sie die Wasserverdunstung eliminieren und eine Verunreinigung des Grundwassers verhindern.

Arcadia Minerals plant, das DLE-Verfahren auf dem Bitterwasser-Lithiumprojekt anzuwenden, das eine JORC-konforme Mineralressource von 327.284 LCE-Tonnen aufweist. Die laufenden Explorationsarbeiten bergen das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung. Gleichzeitig hat Arcadia Minerals mit den Arbeiten am Tantalprojekt Swanson begonnen, dessen Produktion für 2025 geplant ist. Die Aktien des Unternehmens sind bereits an der deutschen Börse notiert.

KWS Saat (ISIN: DE0007074007) - Wassersparen in der Landwirtschaft

Neben dem hohen Wasserverbrauch in der Industrie entfallen weltweit rund zwei Drittel des Wasserverbrauchs auf die Landwirtschaft. Man muss also nicht lange nach dem Bereich suchen, in dem das Potenzial des Wassersparens besonders groß ist. Dabei können nicht nur intelligente Bewässerungssysteme helfen, sondern auch Saatgut. In diesem Bereich ist KWS Saat international tätig. Das deutsche Unternehmen treibt die Zucht von Pflanzen mit biotechnologischen und konventionellen Methoden.

Die innovative Herangehensweise von KWS Saat gefällt vielen Analysten. Im Februar 2024 gaben die Experten von Warburg Research eine Kaufempfehlung für die Aktie ab. Das Kursziel wurde auf 72 Euro festgelegt.

Passender Wasser-ETF: iShares Global Water (ISIN: IE00B1TXK627)

Der iShares Global Water investiert in Unternehmen weltweit, die in den Bereichen Wasserinfrastruktur, Wasserversorgung, Wasserbehandlung, Wasserverschwendung oder anderen Bereichen des Wassersektors tätig sind.

Top-Holdings: American Water Works (ISIN: US0304201033), Xylem, United Utilities (ISIN: GB00B39J2M42) und Severn Trent (ISIN: GB00B1FH8J72).

Beim Kampf gegen die Wasserknappheit müssen alle helfen

Die Wasserknappheit kann nur durch eine Mithilfe in verschiedensten Bereichen bekämpft werden. Daher spielen Methoden zum Wassersparen auch an der Börse eine Rolle.

