DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Neues Gesetz: Rohstoff-Recycling bald auf neuem Level? Glencore, Vanadium Resources und Rio Tinto

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/18.02.2024/09:00) - Die Europäische Union (EU) zählt derzeit 34 kritische Rohstoffe. Bei vielen von ihnen handelt es sich um Batteriemetalle wie Vanadium und Lithium, welche für den Übergang in erneuerbare Energien und die Elektromobilität benötigt werden. Die Versorgung bei diesen Rohstoffen kann zeitnah nicht durch eigene Produktion oder den Import aus sicheren und politisch stabilen Ländern gewährleistet werden. Ein Problem, dass zukünftig auch durch Recycling bewältigt werden soll. Mit dem "Critical Raw Materials Act" will die Europäische Union den Recycling-Richtwert von kritischen Rohstoffen erhöhen. Bis 2030 soll dieser von 15% auf 25% des jährlichen Rohstoffverbrauchs ansteigen. "Die Gesetzgebung wird wirtschaftliche Anreize und einen stabileren und sichereren Geschäftsrahmen für die Umsetzung von Bergbau- und Recyclingprojekten schaffen, mit schnelleren und einfacheren Genehmigungsverfahren", erklärte die EU in einer Mitteilung.

Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64) - Bergbaukonzern und Recycler

Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist nicht nur einer der größten Bergbaukonzerne, sondern auch ein bedeutender Recycler. Glencore recycelt kritische metallhaltige Produkte, Lithium-Ionen-Batterien und ausgediente Elektronik. Dadurch kann das Unternehmen den Kreislauf bei kritischen Metallen wie Kupfer, Edelmetallen, Zink, Kobalt und Nickel schließen. Glencore scheint für die aktuellen Entwicklung gut aufgestellt, wie einige Analysten glauben. Das durchschnittliche Kursziel besagt derzeit eine Kaufempfehlung. Es liegt mit umgerechnet 6,23 Euro nur knapp unter dem Allzeithoch (6,49 Euro) von Anfang 2023. Das geht aus Daten von MarketScreener hervor.

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522) - Grundlage für Redox-Flow-Batterien

Vanadium-Redox-Flow-Batterien haben als Energiespeicher bei der Energiewende viel Potenzial. Ein Grund dafür ist, dass sie sich hervorragend recyceln lassen. Das recycelbare Metall Vanadium stellt einen kritischen Rohstoff dar. Demnächst könnte allerdings ein weiteres Vorkommen in einem sicheren Land hinzukommen. Vanadium Resources entwickelt in Südafrika das Vanadiumprojekt Steelpoortdrift. Das Vorkommen im Rohstoff-Mekka von Bushveld ist eines der größten weltweit, welches noch unerschlossen ist. Vanadium Resources meldete im November, dass die Beteiligung an dem Projekt von 81,9% auf 86,49% erhöht wurde.

Das australische Explorationsunternehmen hat sich durch diesen Schritt eine stärkere Basis bei der Finanzierung des Baus der Mine verschafft. Vanadium Resources hatte für die Finanzierung zuvor eine strategische Platzierung über 5,91 Millionen US-Dollar an Matrix Resources abgegeben. Der Bau der Mine soll nun zeitnah beginnen, um 2025 die Produktion aufzunehmen. Eine endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) liegt bereits vor. Demnach liegt der Net Present Value (NPV) bei 1,2 Milliarden US-Dollar. Der Free Cashflow beträgt 152 Millionen US-Dollar. Aktionäre, die sich für Vanadium Resources interessieren, finden die Aktien des Unternehmens auch an deutschen Finanzmärkten.

Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) - Bergbauunternehmen mit Interesse am Recycling

Die australisch-britische Bergbaugesellschaft mit Sitz in London hat sich auf die Exploration, die Erschließung und den Abbau von Mineralienvorkommen spezialisiert. Die meisten Projekte finden sich in Australien und Nordamerika. Doch auch in Südamerika, Europa, Asien und Afrika ist Rio Tinto präsent. Im Juli wurde bekannt, dass der Konzern Joint-Venture-Anteile in Höhe von 700 Millionen US-Dollar an Matalco erworben hat. Dabei handelt es sich um einen kanadischen Hersteller von Recycling-Aluminium. Anfang Dezember 2023 fand ein Investorenmeeting statt, nachdem Jefferies eine Kaufempfehlung abgab. "Die prognostizierten Mengen spiegeln ein gewisses Wachstum im Jahr 2024 in den meisten Segmenten wider, wobei das organische Wachstum bei Kupfer am stärksten sein dürfte. Es wird erwartet, dass die Investitionsausgaben in den nächsten drei Jahren auf 10 Milliarden Dollar pro Jahr ansteigen werden", schrieb ein Analyst der Investmentbank.

Passender Rohstoff-Fonds: Allianz Global Metals and Mining (ISIN: LU0589944643)

De Fonds investiert in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören.

Top-Holdings: Rio Tinto, Fortescue Metals (ISIN: AU000000FMG4), Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820), Teck Resources (ISIN: CA8787422044) und Nippon Steel (ISIN: JP3381000003)

Recycling kann weitreichende Auswirkungen auf die Börse haben

Das neue Recycling-Gesetz der EU gibt die Richtung vor. Es soll eine Lösung für den Umgang mit kritischen Rohstoffen darstellen. Eine steigende Bedeutung ist des Recyclings ist vor die grüne Wende von großer Bedeutung - und kann daher auch die Portfolios vieler Aktionäre berühren.

----------

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien? Oder zu Vanadium Resources? Dann lassen Sie sich in unseren Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" bzw. "Vanadium Resources". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Vanadium Resources ISIN: AU0000053522 WKN: A2PPPU https://vr8.global/ Land: Australien / Südafrika

Quellen: https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/critical-raw-materials/ #: :text= 34%20kritische%20Rohstoffe,Verteidigung%20von%20besonderer%20strategischer%20Bedeutung. https://de.investing.com/analysis/critical-raw-materials-act-200487129 https://www.glencore.com/what-we-do/recycling https://www.recyclingtoday.com/news/rio-tinto-matalco-triple-m-aluminum-recycling-acquisition-canada/

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit der Vanadium Resources Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Vanadium Resources Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Vanadium Resources Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Vanadium Resources Ltd abgerufen werden: https:// vr8.global/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Vanadium Resources Ltd vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 18, 2024 03:00 ET (08:00 GMT)