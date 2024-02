Krypto News Wochenausblick: Das sollten Investoren beachten

Die Woche war für Krypto-Investoren größtenteils gewinnbringend. Der Bitcoin-Kurs ist von 48.000 Dollar auf über 52.000 Dollar gestiegen und für die nahe Zukunft werden weitere Gewinne erwartet. Dabei kann es sich für Anleger lohnen, die Nachrichtenlage genau zu beobachten, um von größeren Kursschwankungen nicht überrascht zu werden. Auch in der kommenden Woche stehen einige Ereignisse an, die Investoren im Auge behalten sollten, um entsprechend zu handeln.

Inflationsdaten Euroraum

Am Donnerstag, dem 22. Februar, wird der Verbraucherpreisindex für den Euroraum veröffentlicht, der Aufschluss über die Inflationsrate aus dem Vormonat gibt. Das ist ein wichtiger Indikator, den die Europäische Zentralbank (EZB) heranzieht, um ihr weiteres Vorgehen bezüglich der Zinspolitik abzustimmen.

(Zinsentwicklung Eurozone seit dem Jahr 2000 - Quelle: Leitzinsen.info)

Nähert sich die Inflation dem Zielwert von 2 %, wird die Zentralbank auch über baldige Zinssenkungen nachdenken, um die Wirtschaft nicht mehr zu schwächen als nötig. Auch wenn die Zinsentwicklung im Euroraum nicht so viel Einfluss auf den Kryptomarkt hat wie es in den USA der Fall ist, sollten Anleger dennoch beachten, dass sich niedrige Zinsen positiv auf den Kryptomarkt auswirken können, da die Risikobereitschaft der Investoren dadurch steigt und sichere Anlageklassen dadurch weniger lukrativ werden.

Bitcoin ETFs

Seit der Markteinführung der Spot Bitcoin ETFs in den USA ist es durchaus sinnvoll, immer wieder einen Blick auf die Zahlen dieser Fonds zu werfen um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die Nachfrage langsam nachlässt, oder hier auch in den kommenden Monaten mit ähnlich starken Kapitalzuflüssen wie im ersten Monat zu rechnen ist.

Total Net ETF Inflows are now over 100,000 Bitcoin



Follow our ETF Tracker to watch it grow daily! pic.twitter.com/ALDN8fJj24 - Thomas | heyapollo.com (@thomas_fahrer) February 16, 2024

Erst in dieser Woche wurden neue Höchststände erreicht, sodass noch immer täglich hunderte Millionen Dollar in den Kryptomarkt gespült werden. Die Spot Bitcoin ETFs von BlackRock und Fidelity sind bezüglich der Kapitalzuflüsse in den ersten 30 Tagen die erfolgreichsten ETFs in den letzten 30 Jahren in den USA, wodurch schnell klar wird, welches Potenzial hier langfristig herrscht.

Meme Kombat Presale könnte enden

Wer sich neben Bitcoin und Ethereum auch mit neuen Kryptowährungen befasst, die ein deutlich höheres Gewinnpotenzial bieten, der könnte auf den Vorverkauf von Meme Kombat ($MK) aufmerksam geworden sein. Mit Meme Kombat kommt eine Gaming-Plattform auf den Markt, auf der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins in KI-generierten Battles gegeneinander antreten. Der native Token der Plattform $MK ist derzeit im ICO (Initial Coin Offering) erhältlich, was sich aber schon in der nächsten Woche ändern könnte.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat)

Initial Coin Offerings bieten Investoren die Möglichkeit, eine neue Kryptowährung zu kaufen, noch bevor diese an den Kryptobörsen gehandelt wird. Nach einem erfolgreichen Vorverkauf und dem Handelsstart an den Exchanges kann der Wert der jeweiligen Coins oft schnell um ein Vielfaches ansteigen, vor allem wenn das Konzept dahinter stimmt und wie bei Meme Kombat einen Hype auslösen kann.

Der Vorverkauf der $MK-Token ist auf 10 Millionen Dollar begrenzt, wovon bereits mehr als 9 Millionen Dollar erreicht wurden, sodass sich das Zeitfenster für Interessenten, die vor einer potenziellen Kursexplosion einsteigen wollen, langsam schließt. Da die erste Battle-Saison direkt nach dem Vorverkauf beginnt, wird erwartet, dass die Bekanntheit von Meme Kombat und die Nachfrage nach $MK-Token bei der Markteinführung sprunghaft ansteigt.

Mögliche SMOG Börsenlistings

Mit dem SMOG Token ($SMOG) ist vor knapp 2 Wochen ein Meme Coin auf den Markt gekommen, der direkt beim Launch für Aufsehen gesorgt hat. Innerhalb kürzester Zeit wurde hier eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von mehr als 100 Millionen Dollar erreicht, nachdem der Kurs in den ersten Tagen um mehr als 2.000 % gestiegen ist. Aktuell notiert $SMOG immer noch in der Nähe des Allzeithochs und aufgrund der hohen Bewertung, die der Meme Coin in kürzester Zeit erreicht hat, wird darauf spekuliert, dass das Team bald größere Börsenlistings ankündigen könnte, um den Kurs noch weiter in die Höhe zu treiben.

(SMOG kaufen - Quelle: SMOG-Website)

Auf der SMOG-Website haben Investoren die Möglichkeit, den Token direkt zu kaufen und in den Staking Pool einzubringen, um so eine Rendite von 42 % auf die gestakten Token zu erhalten, bei einer Sperrfrist von 3 Monaten. Außerdem erhalten diejenigen, die den Token über die Website kaufen und staken, einen Rabatt von 10 %. Neben der hohen Staking-Renditen und der Aussicht auf weitere Kurssteigerungen überzeugt $SMOG mit einer der größten Airdrop-Kampagnen auf Solana. Trader haben die Möglichkeit, Quests auf der Website zu erledigen und dafür XP zu erhalten, um sich für den Airdrop zu qualifizieren.

