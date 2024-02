KIEW (dpa-AFX) - Nach monatelangen erbitterten Kämpfen ist die ostukrainische Stadt Awdijiwka an russische Truppen gefallen. Der neue ukrainische Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj teilte am Samstag mit, dass die eigenen Einheiten aus Awdijiwka abgezogen und auf günstigere Verteidigungslinien verlegt worden seien. Der Verlust stellt einen weiteren Rückschlag Kiews in seinem bald zweijährigen Abwehrkampf gegen die russische Invasion dar. Russlands Präsident Wladimir Putin gratulierte seiner Armee zu der Eroberung. Am Sonntag wurde die Ukraine erneut mit russischen Luftangriffen überzogen, Behörden meldeten mehrere Tote und Verletzte.

Die ehemalige Industriestadt Awdijiwka war seit 2014 Vorposten der Ukraine in unmittelbarer Nähe zu Donezk, der russisch beherrschten Hauptstadt des Kohle- und Stahlreviers Donbass. In den vergangenen Tagen war die Lage der ukrainischen Verteidiger dort immer schwieriger geworden, eine Einkesselung drohte. Die erbitterten Kämpfe um die Stadt, die in Ruinen liegt, wurden von Militärs beider Seiten als "Fleischwolf" bezeichnet. Beobachtern zufolge überwältigte am Ende Russlands überlegene Feuer- und Personalstärke die ukrainischen Streitkräfte.

Laut den Analysten der US-Denkfabrik ISW sollen die russischen Streitkräfte bei Awdijiwka vorübergehend eine örtlich begrenzte Luftüberlegenheit erlangt haben. So seien sie in der Lage gewesen, die Bodentruppen in den letzten Tagen ihrer Offensive zur Einnahme von Awdijiwka aus der Luft zu unterstützen, hieß es in dem ISW-Tagesbericht vom Samstag. Das ISW zitierte einen ukrainischen Militär, demzufolge alleine in den 24 Stunden vor dem Abzug 60 Gleitbomben auf ukrainische Stellungen in Awdijiwka abgeworfen worden seien.

Die russischen Streitkräfte hätten den Einsatz von Gleitbomben im gesamten Frontgebiet seit Anfang 2023 schrittweise verstärkt, hieß es von den ISW-Experten weiter. Der jüngste Masseneinsatz von Gleitbomben in Awdijiwka sei das erste Mal, dass die russische Luftwaffe diese Bomben in großem Umfang einsetze, um vorrückende Infanterietruppen aus nächster Nähe aus der Luft zu unterstützen. Das ISW warnte davor, dass Verzögerungen bei der westlichen Militärhilfe für Kiew zu weiteren erheblichen Einschränkungen der ukrainischen Flugabwehr führen könnten - und so russischen Truppen einen Vormarsch wie in Awdijiwka künftig andernorts in der Ukraine ermöglichen.

Bei neuen russischen Drohnen- und Raketenangriffen am Sonntag kamen im Osten der Ukraine unterdessen mindestens drei Menschen ums Leben. Nach einem Raketentreffer in Kramatorsk seien zwei Tote aus den Trümmern eines Wohnhauses geborgen worden, teilte der ukrainische Militärgouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, am Sonntag mit. Unter den Trümmern wurden weitere Opfer vermutet. Oleh Synjehubow, Militärgouverneur der benachbarten Region Charkiw, berichtete von einer Toten und fünf Verletzten bei einem Raketenangriff auf ein Wohnhaus in der Stadt Kupjansk./bal/DP/he

Jetzt den vollständigen Artikel lesen