The Graph, Render Token & Smog explodieren: Sind 10x Renditen möglich?

Der digitale Währungsmarkt befindet sich nach einer starken Woche in einer konsolidierenden Bewegung. Die großen Verluste bleiben aus. In der Marktbreite notieren Kryptowährungen seitwärts, mitunter gibt es leichte Verluste. Dennoch deuten auch einige Altcoins weiter ihre relative Stärke an.

The Graph pumpt in den letzten 24 Stunden um rund 15 Prozent, während auch der Render Token zweistellig im Plus notiert. Weiterhin Stärke wird beim neuen Solana-Meme-Coin SMOG offensichtlich. Der bevorstehende Airdrop weckt hier Fantasie. SMOG konsolidiert auf hohem Niveau und könnte sich erneut in Richtung Allzeithoch auf den Weg machen. Doch sind bei GRT, RNDR und SMOG noch 10x Renditen oder mehr möglich?

The Graph (GRT)

Mit einem Kursplus von rund 15 Prozent in den letzten 24 Stunden stellt sich die aktuelle Entwicklung stark dar. Damit summieren sich die Kursgewinne in den vergangenen sieben Tagen auf rund 25 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt über 2 Milliarden US-Dollar. The Graph (GRT) liegt in der Top 50 des Kryptomarkts und profitiert von zentralen Narrativen für das Jahr 2024.

The Graph überzeugt hier als Blockchain-Projekt aus, das Entwicklern die Vereinfachung ihrer Datenverarbeitung in nur wenigen Schritten ermöglicht. Denn das Protokoll unterstützt sie dabei, schneller und ohne den Einsatz von Servern zu entwickeln, was Zeit und Kosten spart und zudem eine Betriebszeit von bis zu 99 Prozent sicherstellt. Durch die Nutzung von The Graph wird der Zugriff auf Blockchain-Daten mittels Subgraphen und GraphQL-Abfragen erleichtert, was die Entwicklung von schnellen und reaktionsfähigen Anwendungen mit Daten ermöglicht. Dies wird durch einen dezentralisierten Datenmarkt vorangetrieben.

Die Community bleibt bullisch, The Graph aussichtsreich positioniert.

Aktuell befindet sich GRT an einer charttechnisch wichtigen Kurszone. Sollte der Ausbruch gelingen, scheint eine dynamische Rallye wahrscheinlich.

Render (RNDR)

In den letzten 24 Stunden gewinnt der Render Token zweistellig und klettert damit auf 5,70 US-Dollar. Nun hat RNDR ein höheres Hoch markiert. Der Render Token nimmt den Aufwärtstrend wieder auf und könnte hier weiterhin bullisch tendieren. Ein Rücksetzer auf die Ausbruchslinie und ein höheres Tief könnten hier den nächsten Einstieg ermöglichen.

Das Render Network präsentiert sich auch in 2024 als eine weitgehend einzigartige, dezentralisierte GPU-Rendering-Lösung, um die traditionelle Rendering-Branche zu revolutionieren. Mit etablierten Partnerschaften mit Branchengrößen wie NVIDIA, Apple und Google stärkt das Render Network seinen Anspruch. Hier gibt es bedeutende Unterstützung sowie Möglichkeiten für weitere Entwicklungen. Trotz der Marktunsicherheiten in den letzten Jahren konnte das Render Network eine konstante Nutzung vorweisen und in entscheidenden Kennzahlen Wachstum erzielen.

Ein zentrales Element, das das Render Network besonders attraktiv macht, ist ein deflationäres Token-Modell. Hierbei wird ein Teil der durch das Netzwerk generierten Gebühren dazu verwendet, Tokens aus dem Umlauf zu nehmen und zu verbrennen. Diese Strategie trägt nicht nur zur Wertsteigerung bei, sondern unterstreicht auch die nachhaltige Ausrichtung des Netzwerks.

Smog (SMOG)

Der erst vor rund einer Woche auf den Markt gekommene Solana-Meme-Coin SMOG unterscheidet sich deutlich von vielen flüchtigen Meme-Token. Denn diese verschwinden häufig nach wenigen Stunden, SMOG hat jedoch erst gestern ein neues Allzeithoch erreicht und generiert ein anhaltendes Interesse. Solana-Meme-Coins liegen im Trend, SMOG trifft augenscheinlich den Geist der Zeit.

Denn SMOG hebt sich durch Features wie die innovative Möglichkeit ab, Tokens direkt über die Website zu einem reduzierten Preis zu kaufen und zu staken, was Anlegern attraktive passive Renditen von 42 Prozent verspricht. Damit ist SMOG für Ethereum- und Solana-Halter erhältlich. Zusätzlich lockt SMOG mit der Ankündigung, einen der größten Airdrops auf der Solana-Blockchain zu initiieren. Zuletzt sorgten Airdrops für Fantasie, die Community positioniert sich nun, um automatisch SMOG zu erhalten.

Diese strategischen Schritte könnten SMOG in eine vorteilhafte Position für zukünftiges Wachstum bringen, besonders wenn man das Potenzial für bevorstehende Listings und den Airdrop berücksichtigt. Auch Token-Burnings könnten eine Möglichkeit sein. Hier dürfte in den nächsten Tagen ein positiver Newsflow folgen, der SMOG möglicherweise direkt auf das nächste ATH treibt. Wer früh den Meme-Coin über die Website kauft und in das Staking gibt, dürfte beste Chancen auf einen Airdrop haben.

SMOG Airdrop nicht verpassen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.