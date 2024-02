COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Bezahlkarte:

"Auch wenn das Wort "Chaos" im Zusammenhang mit der Ampel inflationär gebraucht wird, hier ist es angebracht. Und es ist ein Streit, der weder Asylbewerbern noch den Kommunen, noch überhaupt irgendwem nützt. Die Bezahlkarte wird sowieso eingeführt. Modellprojekte gibt es längst, Hamburg ist als erstes Bundesland dabei, andere werden folgen. Was spricht gegen halbwegs einheitliche Standards? Ob die Bezahlkarten so viele Probleme löst, wie vielfach angekündigt wird, muss sich noch erweisen. Aber dass eine Regierung die Vertrauensreste in die Politik verspielt, wenn sie sich nach scheinbarer Einigung in einer Weise zerlegt, dass man sich nur fremdschämen kann, dann ist das fahrlässige Körperverletzung an der Demokratie."/yyzz/DP/he

