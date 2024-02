Krypto-News-Wochenausblick: Wichtigste Termine im Überblick

Mithilfe des Krypto-News-Wochenausblickes können Sie dem Markt einen Schritt voraus sein, um somit überdurchschnittlich profitieren und sich besser gegenüber möglichen Gefahren schützen zu können. Lesen Sie nun den Krypto-News-Wochenausblick, um nichts Wichtiges zu übersehen!

Montag, der 19. Februar

Die Woche beginnt mit dem Start der Open Beta von Paradex, welches eine hochleistungsfähige, dezentrale Börse auf dem Pyth Network ist. Auf ihr wird der Handel mit Perpetual Contracts ermöglicht, wobei hohe Liquidität, Kapitaleffizienz und niedrige Gebühren im DeFi-Bereich geboten werden sollen. Dafür verwendet die Plattform ZK-Rollups, welche auf Zero-Knowlegde-Proofs basieren.

You have 24 hours to sign up for the @ForgotPlayland IDO on @theapeterminal



x https://t.co/TmpTjzGd5K - Merit Circle (@MeritCircle_IO) February 18, 2024

Ansonsten findet am 19. Februar ein IDO (Initial DEX Offering) für das GameFi-Projekt Forgot Playland statt, welches auf der neuen Gaming-Blockchain von Beam läuft, das vielen auch noch als Merit Circle (MC) bekannt ist. Bei dem Projekt handelt es sich um das erste von MC geführte und an den Markt gebrachte Spiel. Dabei wurde es von Vermillion Studios gegründet, welches ein Gamingstudio von Merit Circle und Duckland Games ist. Geboten werden hochwertige Mini-Games, die Objekte aus einem Kinderzimmer beinhalten wie Plüschtiere und mehr.

Jetzt in exklusiven IDO-Token investieren!

Ebenso sind für den Montag einige Listungen von Kryptowährungen geplant. Diese Coins könnten von einer größeren Sichtbarkeit und leichteren Zugänglichkeit profitieren sowie möglicherweise durch die Listung steigen.

Zu ihnen zählt unter anderem das auf standardisierte Rollup-Krypto-Apps spezialisierte Dymension, welches auf der Kryptobörse Bitrue gelistet wird. Sie befindet sich auf Platz 53 der zentralen Kryptobörsen, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 2,2 Mrd. USD und 1.629.636 wöchentlichen Investoren.

Hinzu kommt die Börsenlistung von der Gaming-Blockchain Ronin, die von Sky Mavis, dem Gamestudio von Axie Infinity, entwickelt wurde, und zuletzt wieder eine größere Aufmerksamkeit genossen hat. Sie wird ebenfalls am 19. Februar von der zentralen Kryptobörse Bitrue aufgenommen.

Ein weiterer wichtiger Coin, welcher am Montag gelistet wird, ist das P2E-Gelegenheitspiel-Projekt Pixels, das auf der Blockchain von Ronin basiert. Bisher ist der Gaming-Coin noch auf keiner Börse handelbar, sodass seine initiale Entwicklung besonders interessant ist. Dafür hat sich das Projekt die Kryptobörsen HTX und BitMart ausgesucht.

Jetzt in neuen GameFi-Coin investieren!

Dienstag, der 20. Februar

$STRK is coming to the BybitSpot Trading Platform with Spot Grid Bots function available! @Starknet



Listing time: Feb 20, 2024 as soon as liquidity requirements are met



A grand prize pool awaits! Stay tuned! TheCryptoArk BybitListing pic.twitter.com/hVoERUPrI7 - Bybit (@Bybit_Official) February 15, 2024

Am 20. Februar wird die erlaubnisfreie ZK-Rollup-Layer-2 für Ethereum mit den Namen Starknet nach ihrem AirDrop vor einer Woche erstmalig an zwei Kryptobörsen gelistet. Dafür wurden die Handelsplätze Bybit und Bitfinex ausgesucht. Sie kommen auf 2,1 Mrd. USD und 199 Mio. USD Handelsvolumen innerhalb des letzten Tages. Zudem belegen sie Platz 3 und 10 der zentralen Kryptobörsen auf CoinMarketCap.

Ebenso finden am selben Tag einige Delistungen auf Binance statt. So werden am Dienstag die Token XMR, MULTI, VAI und ANT vom Handel ausgeschlossen, sodass Anleger ihre Coins umdisponieren oder umtauschen sollten. Ansonsten erhalten sie später Stablecoins. Zudem Enden alle Earn- und Loan-Programme und es können von Binance keinerlei Einzahlungen dieser Coins mehr angenommen werden.

Metakinetic by @Julien_Espagnon is launching on February 20th on @fx_hash_!



Check out the event calendar page here: https://t.co/rof9GvaQ36 https://t.co/z0iuwu5klk - Tezos (@tezos) February 12, 2024

Am 20. Februar 2024 wird auch auf Tezos der Metakinetic Launch durchgeführt. Metakinetic baut auf früheren Arbeiten der generativen Kunst-Plattform FXHash auf und konzentriert sich auf ästhetische Forschungen zu Geometrien, Schnittpunkten und Mustern. Dieses Projekt zielt auf die Schaffung von abstrakten und mobilen Strukturen ab und ist sowohl für Plotter als auch in digitaler Form gedacht.

Jetzt in KI-Cybersicherheit investieren!

Mittwoch, der 21. Februar

2000 Shardbound Playtest spots are now available!



Pre-register and join the Ascent to the Shards Playtest from Feb 21st to Mar 1st!https://t.co/svIuB99UOK



pic.twitter.com/aTh5tSKZVD - Immutable (@Immutable) February 7, 2024

Am Mittwoch startet der Spieltest von Shardbound, einem Karten-Strategiespiel von Bazooka Tango und Immutable Games, wobei es die mit der Ethereum Virtual Machine kompatible zkEVM nutzt. Beim ersten Test werden 2.000 Spieler bis zum 1. März das Spiel ausprobieren können.

Ebenso erscheint das FOMC-Sitzungsprotokoll und es werden sich Bostic und Bowman von der amerikanischen Notenbank Fed äußern. All dies könnten weitere Einblicke in die wirtschaftliche Lage und über die mögliche Zinsentwicklung geben.

Donnerstag, der 22. Februar

Das Pyth Network führt am 22. Februar den Pythian Council ein, um seine Dezentralisierung und Community-Beteiligung zu fördern. Dieser Rat, gewählt durch die Community, leitet strategische Entscheidungen und überwacht die Netzwerkentwicklung. Dies unterstreicht Pyths Engagement für eine transparente Governance und die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Finanzmarktdaten auf der Blockchain.

Am Donnerstag wird zudem Avalanche Token im Umfang von 2,60 % der Umlaufversorgung für umgerechnet 383,77 Mio. USD emittieren. Dies könnte bei dem Coin einen Abverkauf auslösen, auf welchen sich Investoren vorbereiten können.

Auch Space ID wird eine große Menge von Token an diesem Tag emittieren. So sollen ganze 4,29 % der Umlaufversorgung freigegeben werden, die auf einen Wert von 11,53 Mio. USD kommen. Aufgrund der hohen Anzahl könnten der Coin möglicherweise vorher abverkauft werden.

Ebenso erscheinen am Donnerstag der US-Einkaufsmanagerindex, die US-Arbeitslosenanträge, die Verkäufe bestehender Häuser in den USA sowie der Fed Balance Sheet. Sie geben weitere Einblicke in die Wirtschaft und könnten sich auch auf den Kryptomarkt auswirken.

Jetzt in KI-optimierte Games investieren!

Freitag, der 23. Februar

Am Freitag findet ein Token-Unlock von Immutable X statt, wobei weitere IMX Token im Wert von 4,09 Mio. USD freigegeben und in den Umlauf gebracht werden. Dies entspricht 0,09 % der Umlaufversorgung, womit dann rund 69,8 % aller Coins im Umlauf sind. Möglicherweise könnte es dennoch zu kleineren Gewinnmitnahmen kommen.

Überdies dürfte bis zum 23. Februar oder spätestens 25. Februar der stark gefragte Vorverkauf von dem KI-optimierten Web3-Gaming-Ökosystem von Meme Kombat sein Finanzierungsziel von 10 Mio. USD erreicht haben. Unmittelbar danach sollen dann auch schon die erste Listung und der Launch der Meme-Kampfarena erfolgen.

Die hohe Beteiligung der Anleger am Staking-Programm im Umfang von 80 % aller Coins ist ein Hinweis auf das enorme Potenzial, was sie in dem innovativen Projekt sehen. Zudem kann es bei der ersten Listung durch die Sperrung der Coins zu einem Angebotsschock kommen, welcher den Memecoin enorm explodieren lässt.

Es verspricht mithilfe von künstlichen Intelligenzen einen stetigen Abwechslungsreichtum, sodass Spieler nicht mehr länger von monotonen und routinierten Gaming-Erfahrungen enttäuscht werden müssen. Zudem soll es somit auch wesentlich schneller, günstiger und hochwertiger entwickeln können.

Jetzt in Meme Kombat investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.