KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu stockender Krankenhausreform:

"Was sich in der Krankenhauslandschaft abspielt, lässt sich mit einem Wort beschreiben: Wahnsinn. Es ist eine ungezügelte Insolvenzwelle, die von der Politik gemacht ist, oft sogar gewollt scheint. Mehr als 30 Insolvenzen seit 2022 sind die Bilanz einer Politik, die sich bis heute trotz aller Reformbemühungen nötigen Veränderungen und Einschnitten verweigert - mutmaßlich aus Angst vor dem Zorn der Bürger. Dabei dürften viele von ihnen längst begriffen haben, dass es so wie jetzt allein wegen des eklatanten Mangels an Pflegekräften und Ärzten nicht mehr weitergehen kann. Und viele hätten längst Grund genug, zornig zu sein, weil sie die handlungsunwillige Politik teuer zu stehen kommt. Allein das Insolvenzgeld für die Klinikpleiten bewegt sich in einem zweistelligen Millionenbereich. Viel schwerer wiegen die Unsummen für die Finanzierung von Doppel- und Mehrfachstrukturen in Städten, während das Geld in ländlichen Regionen fehlt."/yyzz/DP/he

