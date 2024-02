Die Aktie von Rheinmetall steigt derzeit von einem Hoch zum nächsten. Am Freitag hat das Papier nur knapp die Marke von 400 Euro verfehlt. Am Ende ging die Aktie auf Tradegate mit einem Plus von 2,4 Prozent auf 389 Euro aus dem Handel. Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz hat das Unternehmen derweil eine neue Absichtserklärung zum Bau eines neuen Werks in der Ukraine unterzeichnet.Gemeinsam mit einem ukrainischen Partnerunternehmen will Rheinmetall Artilleriemunition in der Ukraine herstellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...