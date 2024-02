DJ MÄRKTE ASIEN/China-Börsen laufen in unterschiedliche Richtungen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit Ausnahme der chinesischen und südkoreanischen Börsen tut sich am Montag an den asiatischen Handelsplätzen nicht viel. Während der Schanghai-Composite im späten Geschäft um 0,9 Prozent zulegt, gibt der HSI in Hongkong in fast gleicher Größenordnung ab. Die Konsumdaten während des chinesischen Neujahrsfests zeigen eine gewisse Stärke und stützen vor allem die Börse in Schanghai, die stärker vom Binnenkonsum abhängt. Die Analysten von Nomura warnen aber vor der Markthoffnung, die Binnenwirtschaft könnte die Talsohle erreicht haben. Die Gründe für die starken Konsumdaten sehen die Analysten in der Auflösung eines erheblichen Nachholbedarfs.

Denn die Feiertage waren erstmals seit 2019 nicht durch die Pandemie beeinträchtigt. Bei der Interpretation der bemerkenswert hohen Wachstumsraten im Jahresvergleich müsse man die sehr niedrige Basis aus dem letzten Jahr berücksichtigen, mahnen die Analysten. Wie prekär die Konjunkturlage ist, verdeutlichen Aussagen des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang. Der rief zu "pragmatischen und energischen" Maßnahmen auf, um das Vertrauen in die Wirtschaft zu stärken.

In Hongkong präsentieren sich Technologiewerte schwach. Die chinesische Zentralbank hatte einen Zinssatz am Wochenende unverändert belassen, was weitgehend erwartet worden war, den Technologiesektor aber gleichwohl belastet. Investoren setzten vielmehr auf eine Senkung des Leitzinses am Dienstag, erläutert China-Stratege Redmond Wong von Saxo Markets. Li Ning stürzen um 9 Prozent ab, nachdem der Wert in der vergangenen Woche noch von den üppigen Konsumausgaben über die Feiertage profitiert hatte. Im chinesischen Kernland stützen Papiere aus dem Bereich Konsum: China Tourism Group Duty Free steigen um 3,4 und China Southern Airlines um 2,4 Prozent.

Der Nikkei-225 in Japan büßt 0,2 Prozent auf 38.418 Punkte ein. Händler sprechen von abnehmenden Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA. Gute Maschinenbauaufträge stützen nicht. Nintendo stürzen um 5,6 Prozent ab. Der Digitalspieleanbieter verschiebt eine wichtige Neuentwicklung auf Anfang 2025.

In Südkorea steigt der Kospi um 1,1 Prozent. Anleger setzen auf eine Konjunkturerholung in China. Die Versorgungstitel Korea Gas und Korea Electric Power ziehen um 8,3 bzw. 6,2 Prozent an. Laut Berichten plant die Regierung eine Verbesserung der Ausschüttungen im Sektor. Der australische S&P/ASX-200 hat mit einem Plus von 0,1 Prozent geschlossen - gestützt von den Sektoren Bergbau und Finanzwesen. Westpac zogen um 2,7 Prozent an, die Bank überzeugte mit einer strikten Kostenkontrolle im ersten Quartal.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.665,10 +0,1% +1,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.429,90 -0,1% +15,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.678,98 +1,1% +0,9% 07:00 Schanghai-Comp. 2.890,34 +0,9% -2,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.150,27 -1,2% -4,2% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.236,91 +0,5% -0,6% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.534,67 +0,1% +5,4% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:48 % YTD EUR/USD 1,0783 +0,1% 1,0775 1,0763 -2,4% EUR/JPY 161,74 -0,0% 161,77 161,66 +3,9% EUR/GBP 0,8544 -0,1% 0,8551 0,8548 -1,5% GBP/USD 1,2620 +0,1% 1,2602 1,2592 -0,9% USD/JPY 150,00 -0,1% 150,15 150,21 +6,4% USD/KRW 1.332,60 +0,1% 1.332,60 1.334,69 +2,7% USD/CNY 7,1172 +0,0% 7,1172 7,1176 +0,2% USD/CNH 7,2078 -0,1% 7,2120 7,2198 +1,2% USD/HKD 7,8210 -0,0% 7,8210 7,8222 +0,1% AUD/USD 0,6544 +0,2% 0,6529 0,6523 -3,9% NZD/USD 0,6141 +0,3% 0,6123 0,6101 -2,8% Bitcoin BTC/USD 52.059,74 -0,4% 52.244,56 51.847,25 +19,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,68 79,19 -0,6% -0,51 +9,0% Brent/ICE 82,85 83,47 -0,7% -0,62 +7,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.021,34 2.013,34 +0,4% +8,00 -2,0% Silber (Spot) 23,10 23,42 -1,4% -0,32 -2,8% Platin (Spot) 907,55 908,30 -0,1% -0,75 -8,5% Kupfer-Future 3,81 3,84 -0,9% -0,03 -2,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

February 19, 2024

