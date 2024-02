Novartis/Roche - Die FDA hat das Medikament Xolair zugelassenVodafone kämpft hierzulande mit dem Verlust von Kunden und Top-Managern (HB) Deutsche Rohstoff: Reserven Gutachten 2024 - Wert der öl- und Gasreserven steigt Endor AG: Amtsniederlegung des AufsichtsratsvorsitzendenEncavis und Aliaxis unterzeichnen langfristiges Power Purchase Agreement für das europäische Geschäft von Aliaxis Siemens Energy: Einige Investoren wollen die Entlastung verweigern (HB) Verdi ruft Lufthansa-Bodenpersonal Dienstag zu Warnstreiks aufRheinmetall will Artilleriemunition in der Ukraine produzieren SAF-Holland: Vorläufige Zahlen für das GJ 2023 bestätigen Rekordwerte bei Umsatz und Profitabilität Vidac Pharma präsentiert hohe Wirksamkeit in mehreren soliden Tumormodellen für seinen ...

