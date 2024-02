Weiterer Gegenwind für die Lufthansa-Aktie, die anders als etwa die Anteilscheine von Konkurrenten wie Ryanair oder Norwegian Air Shuttle in den vergangenen Handelswochen einfach nicht von der Stelle gekommen ist. Denn es wird in dieser Woche erneut Streiks und hunderte Flugausfälle an mehreren deutschen Airports geben.Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstagmorgen das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem Warnstreik an den Standorten Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...