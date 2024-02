© Foto: Michael Kappeler/dpa



Es soll Microsofts bislang größte Investition in den Standort Deutschland sein: 3,2 Milliarden Euro will der Konzern in Rechenzentren und KI-Weiterbildung stecken. Ein starkes Zeichen, findet unser Gastautor Bryan Perry.Microsoft-Präsident Brad Smith kündigte am vergangenen Donnerstag in Berlin die größte Investition am Standort Deutschland in seiner Unternehmensgeschichte an. Über 3,2 Milliarden Euro - das sind 3,5 Milliarden US-Dollar - will der US-Tech-Gigant bis Ende 2025 in sein deutsches Geschäft mit künstlicher Intelligenz (KI) stecken. Man vertraue der Innovationsbereitschaft Deutschlands und der Regierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz und deren Arbeit, die solche Investitionen …