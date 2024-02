Istanbul (ots/PRNewswire) -Assan Aluminyum, einer der weltweit führenden Hersteller von flachgewalztem Aluminium, hat als erstes Unternehmen seiner Branche in der Türkei am CDP 2023 Climate Change-Programm teilgenommen und dabei die hohe Bewertung "B" erreicht, die sowohl über dem globalen Branchendurchschnitt als auch über dem Durchschnitt der Metallindustrie liegt.Assan Aluminyum, eine Tochtergesellschaft der Kibar Group und einer der beiden größten Aluminiumfolienhersteller in Europa, übertrifft mit seiner Umweltperformance laut der Bewertung von CDP für 2023, einer der weltweit führenden Plattformen für Nachhaltigkeitsberichte, den globalen Durchschnitt und den Durchschnitt der weltweiten Metallindustrie. Assan Alüminyum ist das erste Unternehmen in der Türkei, das einen Bericht zu Klimawandel und Umweltkennzahlen durch CDP erstellen lässt.CDP, eine internationale nicht gewinnorientierte Organisation mit Sitz in London, unterstützt Unternehmen beim Reporting der Nutzung von natürlichen Ressourcen und Naturkapital und hilft ihnen, ihre Risiken und Chancen in Bezug auf Klimawandel, Wassersicherheit und Entwaldung zu messen und zu steuern. Im Jahr 2023 werden mehr als 23.000 Unternehmen ihre Umweltleistungsdaten über die Plattform melden. Die teilnehmenden Unternehmen werden anhand ihrer Antworten auf Fragen aus 11 Kategorien bewertet.Göksal Güngör, General Manager bei Assan Alüminyum, erklärte, dass das Unternehmen sehr zufrieden mit der Bewertung durch CDP sei, einem führenden Unternehmen bei der Messung und Berichterstattung von Umweltkennzahlen und Klimawandel. Güngör kommentierte: "Wir haben 2023 erstmals am CDP teilgenommen und eine Bewertung von "B" erhalten, die sowohl über dem globalen Durchschnitt als auch über dem Durchschnitt der globalen Metallindustrie liegt."Güngör betonte auch, dass Assan Alüminyum als Ergebnis seiner Nachhaltigkeitsaktivitäten das Performance Standard Certificate der Aluminium Stewardship Initiative (ASI) erhalten hat. ASI ist eine internationale Initiative, die den Nachhaltigkeitsrahmen für die gesamte globale Wertschöpfungskette der Aluminiumindustrie vorgibt. Dieses Zertifikat bestätigt nicht nur, dass die Anlagen des Unternehmens im Einklang mit den globalen Nachhaltigkeitsgrundsätzen betrieben werden, sondern bietet auch wertvolle Orientierungshilfen für die weitere Entwicklung des Unternehmens im Bereich der Nachhaltigkeit.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2341179/Goksal_Gungor.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1088235/Assan_Aluminyum_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/assan-aluminyum-erreicht-cdp-bewertung-oberhalb-des-weltweiten-branchendurchschnitts-302064100.htmlPressekontakt:Derin Akersoy,derin.akersoy@assanaluminyum.com,+905309407204Original-Content von: Assan Aluminyum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161437/5716721