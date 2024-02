Nachdem Borussia Dortmund am Wochenende beim Gastspiel in Wolfsburg nicht über ein 1:1 hinausgekommen ist, richten sich nun die Blicke auf das morgige Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League. Der BVB ist dann beim niederländischen Top-Club PSV Eindhoven gefordert und hat die Chance auf eine Prämie von 10,6 Millionen Euro. Denn diese Zahlung erhält jeder Club, der sich für das Viertelfinale des diesjährigen Wettbewerbs qualifiziert. Darüber hinaus würde in der Runde der letzten acht Teams ein ...

