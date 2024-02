Der DAX dürfte am Montag zunächst nicht an seinen jüngsten Rekordlauf anknüpfen. Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,19 Prozent auf 17.085 Zähler. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, wird 0,3 Prozent schwächer erwartet. Die US-Börsen waren am Freitag nahe ihrer Tagestiefs aus dem Handel gegangen und liefern damit keinen frischen Schwung. Dies gilt umso mehr für den Wochenauftakt, da in den USA Feiertag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...