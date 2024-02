Der DAX setzte seine Rekordjagd am Freitag fort und stieg dabei auf das neue Allzeithoch bei 17.198 Punkten. Rückblick: Nach dem Re-Break an der 17.000er-Barriere vom Donnerstag konnte der deutsche Leitindex auch am letzten Tag der Handelswoche weiter zulegen. Dabei starteten die Blue Chips bereits zum Opening bei 17.117 mit positiven Vorzeichen (Vortagsschluss ...

